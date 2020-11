Czy kobiety zawsze wybierają zamożnych partnerów? To zależy od tego czynnika

Pokutująca od lat teoria, że kobiety wybierają partnerów z zasobnym portfelem ma swoje uzasadnienie psychologiczne: mężczyźni z potencjałem zarobkowym są w stanie utrzymywać swoje potomstwo i opiekować się nim lepiej niż pozostali.

Role, które mężczyźni i kobiety przyjmują w społeczeństwie, ostatecznie determinują ich preferencje co do cech partnera. Ta zależność jest szczególnie dostrzegana w krajach, których kultura nie respektuje równości płci. Co jednak w sytuacji, gdy zarobki kobiet kształtują się na podobnym poziomie?

Czego szukamy u partnera?

Naukowcy poprosili ponad 900 mężczyzn i ponad 2000 heteroseksualnych kobiet z 36 krajów, aby ocenili pożądane cechy partnera. Uczestnicy byli zobowiązani do określenia cech od najbardziej niezbędnych do nieistotnych. Przykładowe cechy obejmowały takie rzeczy, jak: umiejętności w kuchni, stabilność emocjonalna, dobre perspektywy finansowe, atrakcyjny wygląd, chęć posiadania dzieci, miłość, zdrowie i inteligencja.

Wybór partnera a równość płci

Naukowcy stwierdzili, że zazwyczaj kobiety preferowały wysokie zarobki u mężczyzn bardziej, niż mężczyźni u kobiet. Mężczyźni za to bardziej skupiali się na urodzie potencjalnych partnerek. Co ciekawe, w krajach o większej równości płci, gdzie kobiety osiągały podobny potencjał finansowy, ich oczekiwania co do zarobków partnera nie były tak wysokie. Jednak mężczyźni nadal pożądali atrakcyjnych kobiet, co nie było związane z ich krajem ani kulturą, w której się wychowali. Naukowcy nie stwierdzili różnic w preferencjach co do umiejętności domowych, które pozostawały względnie równe.

Całościowe wyniki badań zostały przedstawione w publikacji: Czy różnice między płciami w preferencjach dotyczących atrakcyjności fizycznej i dobrej zdolności zarobkowej u potencjalnych partnerów są mniejsze w krajach o większej równości płci? autorstwa Zhang, L., Lee, AJ, DeBruine LM & Jones, wyd. 2019 r.

