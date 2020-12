Psycholog radzi, jak wybierać świąteczne prezenty dla bliskich

Badania pokazują, że ludzie mają tendencję do przeceniania swojej zdolności trafnego kupowania prezentu. Kiedy w ramach eksperymentu para młoda sporządziła wymarzoną listę prezentów ślubnych, niewiele z nich pokryło się z pomysłami gości. Ci zaś oceniali swoje prezenty jako bardzo trafne, mając przekonanie o słuszności swoich wyborów.

Jak wybierać prezenty dla bliskich?

Badania psychologiczne sugerują, że podczas wręczania komuś prezentów należy wziąć pod uwagę dwa cele. Po pierwsze, powinniśmy chcieć uszczęśliwić odbiorcę. Prezentu nie wybieramy pod swój gust, ale staramy się trafić w oczekiwania drugiej osoby. Czasem oznacza to kupienie czegoś w naszym mniemaniu brzydkiego lub niepotrzebnego. Jeśli jednak wiemy, że druga osoba tego pragnie, nie powinniśmy mieć oporów.

Drugim celem prezentu powinno być wzmocnienie naszych wzajemnych relacji. To dlatego często dajemy coś, co zapada w pamięć lub wiąże się z miłym wspomnieniem. Wartość sentymentalna prezentu może przewyższać jego wartość materialną – ostatecznie liczy się to, jak bardzo znamy swojego odbiorcę.

Czy warto dawać gotówkę na prezent?

Gotówka jest uważana za najmniej elegancką formę prezentu, ponieważ nie wymaga wysiłku i kreatywności. Z drugiej strony jeśli ktoś wyraźnie prosi o pieniądze, należy to uszanować. Być może zbiera na konkretny cel i woli dostać nawet małą kwotę. Dobrą alternatywą dla gotówki jest karta podarunkowa. Niemniej jednak badania sugerują, że karta podarunkowa jest często wykorzystywana jako ostateczność. Darczyńcy mają również tendencję do przeceniania faktu, że droższe prezenty będą przyjmowane jako bardziej przemyślane. Okazuje się, że osoby obdarowane podobnie cenią droższe, jak i tańsze prezenty.

Źle trafiony prezent – co zrobić?

Kupowanie prezentu może u niektórych wywoływać niepokój. Źle dobrany prezent nie pogłębi wzajemnej relacji i może być bezużyteczny. W badaniu z 1999 roku poproszono 129 osób o opisanie swoich odczuć związanych z otrzymanym prezentem. U dziesięciu osób podarki osłabiły związek, a dwie osoby zakończyły go po otrzymaniu prezentu. Dlatego jeżeli sami otrzymamy źle trafiony prezent, nie powinniśmy okazać niezadowolenia. Wypada za to podziękować i znaleźć sposób, aby go wykorzystać

