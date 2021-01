Niewierność ma różne oblicza. Oto te najlepiej opisane przez psychologów

Istnieją trzy główne rodzaje niewierności. Jednak wyróżniamy także również dalsze „rozgałęzienia”. Zanim zareagujesz w jakikolwiek sposób na niewierność, kiedy ktoś się jej wobec ciebie dopuści, warto rozpoznać jej rodzaj.

Niewierność seksualna

Niektórym może wydawać się, że zdrada seksualna jest zero-jedynkowa: był seks, albo go nie było. Ale gdzie jest granica? Czy są to pocałunki? Pieszczoty? Seks oralny? Coś innego? I czy ten pocałunek był przysłowiowym pocałunkiem w policzek czy głębokim francuskim pocałunkiem? Czy to ma znaczenie?

Nawet jeśli twój partner uprawia seks z kimś innym, niż z tobą, zastanów się, dlaczego to robi. Dużo zależy po prostu od usposobienia i charakteru.

Zdobywca-kolekcjoner

Pewni ludzie zawsze szukają okazji do seksu. Inni podchodzą do tematu jak do powiększania kolekcji: „zbierają” partnerów w taki sam sposób, w jaki inni ludzie zbierają dzieła sztuki lub monety. Takie sytuacje trudno naprawić i zmienić pomimo obietnic, postanowień, a nawet bolesnych kar. Masz zatem dwa wyjścia: przyzwyczaić się do tego lub uciekać, bo twój partner prawdopodobnie się nie zmieni.

Ciągłe pytanie partnera, co robi, kiedy nie jest z tobą, nie przyniesie sukcesu. Ktoś skłonny do zdrad zawsze będzie miał dobre wyjaśnienia. Często może „pracować do późna”. Co gorsza, ktoś inny z jego otoczenia zwykle wie o całej sytuacji. „Najbliższa osoba” z reguły dowiaduje się ostatnia, o ile w ogóle.

Seksualne podboje w przypadku takich osób mają to do siebie, że po dokonaniu podboju jego „ofiara” staje się historią.

Przypadkowo aktywny...

„Przypadek”, „zbieg okoliczności” to dla wielu osób okazja do przygody na jedną noc. Impreza, gdzie wszyscy są pijani lub pod wpływem narkotyków, kolacja biznesowa, która od interesów przeszła do „interesów” – każda okazja jest dobra. Osoba, która lubi takie sytuacje, zawsze wywoła okazję, by z niej skorzystać.

...i przypadkowo pasywny

Z drugiej strony istnieją też osoby, które nie poszukują przypadkowego seksu, ale nie opierają się, gdy ktoś im to oferuje. Mogą stawiać bierny opór, ale ustępuje on bez wysiłku. Takie osoby są gotowe na przygod, chociaż jej nie szukają.

Mściciel

Mściciele czują złość i chcą sprawiedliwości w swoich związkach: chcą dostać od partnera mniej więcej proporcjonalnie to samo, co dają partnerowi. Niewierność może być zemstą za romans drugiego partnera, ale co gorsza może być reakcją na kłótnię lub rozwiązaniem problemu, gdy zdaniem tej niewiernej osoby zasługuje ona na znacznie więcej, niż otrzymuje ze związku.

Długoterminowiec

Długoterminowcy są w innej relacji przez długi czas, ale nie jest to relacja z tobą. Czerpią coś z alternatywnego długoterminowego związku. Cokolwiek to jest, myślą, że nie dostają tego ze związku z tobą.

Dlaczego ludzie popadają w długoterminową niewierność? Mogą czuć, że ich pierwotny związek już dawno przestał mieć sens, ale nie chcą rozwodu z powodu dzieci, religii lub pieniędzy. Długoterminowcy mogą postrzegać siebie jako poliamorycznych: wierzą, że dobrze jest kochać wiele osób jednocześnie. Z ich punktu widzenia otrzymują różne rzeczy od każdego partnera. Mogą nawet nie postrzegać dodatkowego partnera jako zagrożenia dla podstawowego związku.

Niewierność emocjonalna i poznawcza

Zdrada emocjonalna może, ale nie musi, obejmować seks. Występuje, gdy dana osoba żywi intensywne uczucia do osoby trzeciej. Może to być krótko- lub długoterminowe. Taka sytuacja stanowi zagrożenie, gdy osoba trzecia zastępuje głównego partnera osoby zdradzającej w myślach, uczuciach i być może w marzeniach o przyszłości.

Taka zdrada nie wymaga fizycznych spotkań. Często się zdarza przez internet, telefon lub zwykłą pocztę. Problem z emocjonalną niewiernością w związku polega na tym, że kiedy twój partner jest z tobą fizycznie, tak naprawdę myślami nie ma go przy tobie.

Niewierności emocjonalnej często towarzyszy niewierność poznawcza: kiedy ktoś dużo myśli, a nawet może mieć obsesję na punkcie kogoś innego. Ich myśli są z inną osobą.

