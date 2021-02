5 wskazówek na udane walentynki w czasie COVID-19

Walentynki kojarzą nam się z wyjściem do kina, długim spacerem (bez maseczek) czy zjedzeniem pysznej kolacji w restauracji. Jednak w tym roku będą zupełnie inne. Panująca pandemia koronawirusa nie pozwala świętować dnia zakochanych tak, jak byśmy chcieli. Czy zatem mamy spisać go na straty? Nie! Oto pomysły, jak bezpiecznie obchodzić dzień walentynek.

Pomysły na bezpiecznie walentynki

1. Skupcie się na drobnych gestach

Chociaż w tym roku nie czeka nas wiele ekscytujących atrakcji, nadal możemy okazać drugiej osobie bliskość. Jak mówią eksperci, codzienna inwestycja w związek jest ważniejsza niż pojedyncza uroczystość w lutym. Zastanów się, co możesz zrobić, aby zaskoczyć ukochaną osobę tego dnia? Może to dotyczyć całkiem zwyczajnych czynności, takich jak zrobienie śniadania, wspólny trening online, czy ugotowanie razem obiadu. W tym roku nie wywierajmy na sobie samym presji – niech dzień upłynie tak, jak tego chcemy.

2. Zróbcie sobie „wspólną kwarantannę”

Ponieważ święto przypada w tym roku w niedzielę, wiele osób będzie miało wolne od pracy. Biorąc pod uwagę obostrzenia pandemiczne, rozsądny wydaje się dzień wspólnej „kwarantanny”. To czas dla was! Możecie spędzić go w piżamach, oglądając seriale i zjadając się jedzeniem na dowóz. Dzięki temu unikniecie kontaktów społecznych i niepotrzebnych zarazków. Brzmi kusząco, prawda?

3. Udekorujcie mieszkanie

Walentynkowy klimat łatwiej będzie odczuć, jeśli udekorujecie nieco mieszanie. W ostatnich miesiącach mogło być ono zarówno biurem, jak i domem w jednym. Przyda się więc nieco odświeżenia i romantycznego klimatu. Świeże kwiaty, dekoracyjne poduszki, świece, a może inne dekoracje? Zastanówcie się, jak mogłaby wyglądać taka przestrzeń.

4. Bądźcie sentymentalni

Walentynki to wspaniała okazja, by powspominać. Wróćcie myślami do ważnych momentów: kiedy się pierwszy raz spotkaliście? Co przyciągnęło waszą uwagę? Czy polubiliście się od pierwszej chwili? Czy pamiętacie moment pierwszego pocałunku? Takie wspomnienia szybko wprowadzą romantyczny klimat. Wymieńcie, co w sobie lubicie najbardziej i dlaczego chcecie spędzać razem czas. Przy takich wyznaniach niejednej osobie zakręci się łezka w oku.

5. Wykonajcie dla siebie prezenty DYI

Pandemia nie zachęca, by spędzać czas w centrach handlowych w poszukiwaniu prezentów. Jednak możecie wykonać je sami, dostarczając sobie przy tym mnóstwo frajdy. Niech wasze walentynki zamienią się w romantyczne warsztaty artystyczne, w trakcie których będziecie malować, robić zdjęcia, a nawet pisać dla siebie wiersze. Puśćcie wodze fantazji i stwórzcie prezenty od serca. Gwarantujemy, że będziecie do nich wracać po latach.

