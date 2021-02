Wspólne spacery – dobre dla zdrowia, jak i dla związku

Naukowcy twierdzą, że „długie spacery po plaży” to nie tylko utarty frazes – to jeden z najbardziej romantycznych sposobów na spędzenie czasu z ukochaną osobą. Spacerowanie razem wzmacnia relację pod względem emocjonalnym, psychicznym i fizycznym.

Jakie korzyści daje wspólny spacer?

Jeśli rok 2020 nas czegoś nauczył, to tego, że niektóre z najlepszych rzeczy w życiu bywają są darmowe. Szczególnie można zaliczyć do nich randki piesze. Podczas pandemii wyjście na spacer stało się popularną alternatywą dla drinka na mieście. Miejmy nadzieję, że jest to trend, który się utrzyma. Jakie daje korzyści?

Spacer obniża stres

Ciężko przekonać swojego partnera, aby zaczął biegać lub chodzić na siłownię, ale rutyna chodzenia może być równie korzystna, jeśli chodzi o długoterminowe zdrowie. Wykazano, że czas spędzony w naturzalnym otoczeniu zmniejsza stres na poziomie komórkowym: zaledwie 20 minut na zewnątrz może obniżyć poziom kortyzolu i utrzymać go na niższym poziomie nawet w stresujących czasach, zgodnie z badaniem z 2019 roku.

Spacer daje przestrzeń do komunikacji

W domu jest mnóstwo rzeczy, które rozpraszają waszą uwagę. Wychodząc na spacer możecie porozmawiać o rzeczach, na które w domu nigdy nie macie przestrzeni. Może to być fantazjowanie o przyszłości czy omawianie wakacji marzeń. Gdy idziesz, łatwiej jest prowadzić głębokie rozmowy. Psychologowie są zgodni, że prowadzą one do lepszej komunikacji i zrozumienia siebie.

Jest formą komunikacji bezwerbalnej

Badanie z 2020 r. wykazało, że chodzenie obok siebie, nawet bez mówienia, zmieniło na lepsze zdanie na temat swojego partnera. Gdy wasze kroki się zsynchronizują, prawdopodobnie będziecie bardziej skłonni do zgody. Może to pozwolić lepiej zrozumieć czyjeś racje, co czyni spacer doskonałym miejscem do rozwiązania wszelkich nieporozumień.

