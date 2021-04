Twoja partnerka nie ma orgazmu? To nie znaczy, że jesteś złym kochankiem! Oto 7 możliwych przyczyn tego stanu

Orgazm kobiety jest owiany tajemnicą i często jest pomijany w naukowych dyskusjach na temat seksu i intymności... w przeciwieństwie do męskiego orgazmu. W wyniku tej rozbieżności kobiety często same nie są świadome własnego ciała i sposobów, które mogą pozwolić im osiągnąć przyjemność. Chodzi tutaj również o szczegóły anatomiczne. To oznacza, że dla niektórych pań seks nie zawsze jest tak przyjemny, jak powinien być.

Brak orgazmu nie czyni cię gorszą

Panie, które zmagają się z brakiem orgazmu, mogą pomyśleć, że coś jest z nimi nie tak, chociaż w rzeczywistości problem może być znacznie łatwiejszy do rozwiązania, niż mogłoby się im wydawać.

Problemy z orgazmem można podzielić na dwa typy: pierwotne: kiedy kobieta nigdy nie miała orgazmu – i wtórne: kiedy kobieta miała orgazm w przeszłości, ale nie może osiągnąć go teraz. Ogólnym terminem stosowanym w odniesieniu do osób, które mają trudności z osiągnięciem orgazmu, jest anorgazmia.

Jak na razie specjaliści wskazali 7 głównych powodów, dla których kobiety często nie osiągają orgazmu. Podpowiedzieli także, jak z nimi walczyć.

7 przyczyn braku orgazmu u kobiet

Spożycie alkoholu



Zbyt duża ilość alkoholu może wpływać na przepływ krwi do łechtaczki, która u większości kobiet jest elementem wyjątkowo wymagającym stymulacji w celu osiągnięcia orgazmu – wyjaśnia dr Shree Datta, ginekolog. Co ciekawe, wpływ mogą mieć również papierosy.



Problemy z komunikacją



Możliwość mówienia partnerowi, czego oczekujesz i co ci się podoba, jest integralną częścią dobrego seksu i osiągnięcia orgazmu – zauważa Kate Moyle, psychoterapeutka seksualna.

Twój partner nie czyta w myślach, a jeśli nie jesteś w stanie mu powiedzieć, czego chcesz, to niekoniecznie będzie miał tego świadomość – wyjaśnia.

Najlepszym sposobem podejścia do tego jest pozytywne podejście, bez krytykowania. Nie „nie robisz tego dobrze”, a raczej „naprawdę podobało mi się, kiedy robisz X, czy moglibyśmy spróbować jeszcze raz?”. Możesz też wybrać bycie bezpośrednią a więc podrzucać konkretne instrukcje, które są dla partnera łatwe do wykonania, lub pokaż mu na sobie(!) co byłoby dla ciebie satysfakcjonujące. To może tylko jeszcze bardziej go rozochocić.



Brak pewności siebie



Brak komfortu we własnym ciele może mieć niekorzystny wpływ na twoje życie seksualne.

Dzieje się tak, ponieważ negatywne myśli uniemożliwiają nam odpuszczenie sobie i skupienie się na fizycznych odczuciach.



Problemy zdrowotne



Istnieje wiele schorzeń, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać kobietom osiągnięcie orgazmu.

Na przykład stwardnienie rozsiane może wpływać na zdolność do orgazmu.

Ponadto niektóre leki na istniejące wcześniej schorzenia mogą hamować zdolność kobiety do orgazmu. Leki przeciwdepresyjne i przeciwhistaminowe mogą osłabiać orgazmy więc skonsultuj z lekarzem rodzaj i dawkę przyjmowanych leków.



Nieodpowiednia stymulacja



Prostym wytłumaczeniem trudności, jakie kobiety mają z osiągnięciem orgazmu może być sposób, w jaki są stymulowane podczas seksu.

To jeden z najczęstszych powodów, dla których kobiety nie mają orgazmu.

Najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się, co jest dla ciebie najlepsze – ponieważ mimo że anatomia jest podobna, wszystkie ciała są różne, podobnie jak nasze preferencje – to eksploracja samej siebie.

Nie powinno to skupiać się tylko na genitaliach, ale na całym ciele, gdyż to na całym ciele odczuwasz różne doznania.

Ponadto warto wziąć pod uwagę, że większość kobiet wymaga stymulacji łechtaczki, aby osiągnąć orgazm i nie osiąga orgazmu w wyniku samej penetracji.

Gra wstępna jest ważna!



Presja społeczna



Czynniki związane z presją społeczną, takie jak stres, trudności finansowe i trudności w pracy, mogą wpływać na zdolność osiągania orgazmu podczas seksu.

Może to również dotyczyć problemów w relacjach, szczególnie w przypadku braku zaufania lub konfliktów, które nie zostały rozwiązane.

W takich przypadkach pomocne może być poradnictwo dla par, a także terapia seksualna.



Samopoczucie i kondycja psychiczna



Dobre samopoczucie psychiczne może również przyczynić się do osiągnięcia orgazmu.

Na przykład, jeśli cierpisz na depresję lub lęk, możesz mieć trudności z osiągnięciem orgazmu.

Jeśli uważasz, że tak może być, warto zwrócić się o pomoc do lekarza, który może zalecić ci odpowiednią terapię.Czytaj też:

