Tęsknota pokazuje, co dla nas ważne. Co robić, gdy zaczyna rządzić naszym życiem?

Tęsknota bywa nazywana wyznacznikiem tego, co jest dla nas ważne. Co to oznacza? Najczęściej tęsknimy za osobami lub miejscami i sytuacjami, które poprawiają nasze samopoczucie, sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi lub spełnieni. Tęsknota może mieć różne podłoże i różne twarze, jest uczuciem subiektywnym, które towarzyszy czasami każdemu człowiekowi, motywując np. do zmiany swojego życia, jednak chroniczna tęsknota może stać się przyczyną problemów o podłożu psychicznym.

„Pozytywna” i „negatywna” tęsknota

Tęsknota ma różne oblicza. Może wpływać na nasze życie w sposób pozytywny i negatywny. Wystarczy przypomnieć sobie stan pierwszego zakochania i związaną z nim tęsknotę za ukochaną lub ukochanym, która sprawiała, że byliśmy w stanie pokonać różne przeciwności losu, aby spotkać się z osobą, za którą tęskniliśmy. Tęsknota pozwala nam uświadomić sobie, co tracimy poprzez rozłąkę z drugą osobą lub osobami i może skłonić nas do przewartościowania swojego życia. Może też sprawić, że pokonamy nałogi, wyeliminujemy złe zachowania oraz całkowicie zmienimy swój tok myślenia, aby odzyskać to, co utraciliśmy i za czym tęsknimy.

Niestety, tęsknota może także rujnować naszą psychikę, sprawiając, że całkowicie zamkniemy się na nowe możliwości i pogrążymy się we wspomnieniach, które odetną nas od rzeczywistości. To tęsknota, która działa destrukcyjnie, prowadząc do zaburzeń emocjonalnych i psychicznych oraz nałogów. Jej skutkiem może być m.in. depresja.

Co to jest tęsknota?

Czym jest tęsknota? To pytanie, na które trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź, bo każdy z nas może inaczej ją odczuwać. Zgodnie z definicją: tęsknota jest uczuciem braku danej osoby, miejsca lub sytuacji, które pozytywnie się nam kojarzą i sprawiają, że czujemy się szczęśliwi i spełnieni. Można tęsknić za domem rodzinnym, czyli miejscem lub nadal mieszkającymi w nim rodzicami, innymi członkami rodziny, ukochaną osobą, sytuacjami, które powodowały nasze szczęście, miejscami, które niegdyś odwiedziliśmy, a także za pracą lub możliwością realizacji pasji.

Rzadko tęsknimy za osobami, miejscami i sytuacjami, które wywołują u nas negatywne emocje, choć jest to możliwe, bo np. dziecko odebrane z domu rodzinnego tęskni za swoimi rodzicami, nawet gdy było przez nich zaniedbywane. Tęsknota jest uczuciem, które pojawia się w momencie, gdy czegoś lub kogoś nam brakuje. Ma związek ze zmianą sytuacji życiowej, zmianą miejsca zamieszkania oraz różnymi zdarzeniami losowymi, na które nie mamy wpływu.

Jak poradzić sobie z tęsknotą?

Z tęsknotą możemy radzić sobie na wiele różnych sposobów. To, który z nich wybierzemy, zależy od tego, za czym lub kim tęsknimy. Jeżeli tęsknimy za osobą, której nie ma już na tym świecie, pozostaje nam cieszyć się wspomnieniami oraz pogodzić się ze stratą. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zrobić tego samodzielnie, warto udać się do psychologa, bo pogrążanie się we wspomnieniach może doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

Sposobem na tęsknotę za osobą, która odeszła, jest zastanowienie się, czy byłaby ona zadowolona z naszego stanu, czy chciałaby, abyśmy tkwili w smutku i zamykali się przed nowymi możliwościami. Tęskniąc za dawną ukochaną lub ukochanym, także możemy popaść w patologiczny i destrukcyjny stan obsesyjnych myśli, które zrujnują nasze życie. I tutaj niezbędna okazuje się psychoterapia, która pozwoli przepracować stratę i związane z nią emocje oraz będzie krokiem do nowego życia.

Tęskniąc za czymś, co jest dla nas osiągalne np. za rodziną, którą możemy spotkać, miejscami, do których możemy powrócić lub sytuacjami, które są dla nas jedynie chwilowo niedostępne, odczuwamy całkiem inny stan. Jest on motorem napędowym, który skłania nas do zmian, podejmowania ważnych decyzji oraz konkretnego działania, mającego nas przybliżyć do osiągnięcia „celu”, który jest przyczyną tęsknoty.

