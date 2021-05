Przebaczenie nie oznacza, że nadstawiasz drugi policzek. W rzeczywistości może przynieść wiele korzyści zdrowotnych

Rozważając temat przebaczenia, należy zauważyć, że jest to proces całkowicie osobisty – jesteś je winien jedynie sobie, nie komuś innemu. Dlaczego? Ponieważ przynosi to ulgę i pozytywne skutki dla zdrowia i psychiki. Pozwala ci iść dalej, nawet jeśli twoje rany nie są jeszcze zabliźnione. Warto znaleźć odwagę i siłę, aby wykorzystać swoją energię do nowych rzeczy i pozwolić, aby uraza pozostała w przeszłości.

Czym jest przebaczenie?

To uwolnienie energii do bardziej produktywnych przedsięwzięć;

Decyzja, której początkowo nie muszą odzwierciedlać uczucia;

Brak akceptacji na negatywną energię w swoim życiu;

Zrozumienie, że uraza nie służy jedynie tobie;

Zrobienie wolnej przestrzeni na nowe relacje i uczucia;

Decyzja, by iść dalej bez żalu.

Korzyści z przebaczania

Może zabrzmi to egoistycznie, ale czasami najlepszym sposobem na zrobienie czegoś trudnego jest uświadomienie sobie, jakie przyniesie to korzyści. Nie ma nic złego w używaniu ich jako czynnika motywującego, zwłaszcza gdy dopiero zmagasz się z decyzją o przebaczeniu. Tak długo, jak długo trzymasz się bólu, twoje rany emocjonalne nie mogą się zagoić. Kiedy zdasz sobie sprawę, że w przebaczeniu chodzi bardziej o twoje osobiste uzdrowienie niż o kogoś innego, łatwiej jest zrozumieć, że jest to dla ciebie dobre.

Przebaczenie poprawia zdrowie

Badania od dawna wskazują na pozytywne powiązania między zdrowiem a przebaczeniem. Dzieje się tak, ponieważ wybaczenie komuś łagodzi stres i poprawia samopoczucie. W wyniku tego procesu obniża się ciśnienie krwi, poprawia się odporność i tolerancja na ból. Z drugiej strony uraza i złość mogą prowadzić do problemów z sercem, niepokoju i obniżenia poczucia własnej wartości.

Przebaczenie to doskonały sposób na rozpoczęcie nowego życia. Nie musisz nawet mówić sobie, która cię skrzywdziła, że jej wybaczasz. Ale warto jest, żebyś sam poszedł naprzód, zamiast tkwić w żalu. W życiu dzieją się dobre i złe rzeczy. Nauczenie się skupiania na dobrych rzeczach, nawet gdy dzieje się coś złego może radykalnie zmienić twój sposób postrzegania świata. Kiedy nauczysz się patrzeć na świat pozytywnie, w naturalny sposób odkryjesz, że przebaczenie przychodzi łatwiej.

