Dlaczego niektóre pary przyjaźnią się po rozstaniu? Badani wskazali 7 przyczyn

Co sprawia, że niektóre pary przyjaźnią się po rozstaniu, inne za to nie chcą się znać? Spróbowali to zbadać naukowcy.

Istnieje wiele różnych powodów, dla których niektórzy ludzie decydują się pozostać przyjaciółmi z byłym po rozstaniu. Z pewnością każda sytuacja jest inna, jednak można wskazać ogólne powody skłonności do takiej decyzji. Co motywuje ludzi do pozostania przyjaciółmi po zakończeniu związku? Badania nad przyjaźnią po rozstaniu W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Personality and Individual Differences naukowcy zebrali opinie ponad 300 młodych dorosłych osób, które określiły w sumie ponad 2000 przyczyn, dla których byli w stanie przyjaźnić się z byłym partnerem. Naukowcy uporządkowali je w 7 głównych grup: Sentymentalizm – kiedy np. byli partnerzy nadal lubią przebywać w swoim towarzystwie. Pragmatyzm – kiedy przynajmniej jeden z byłych partnerów widzi interes w dalszym utrzymywaniu relacji. Ciągła romantyczna relacja – np. darzenie byłego partnera uczuciem. Dzieci i wspólne zasoby – ta sama praca, wychowywanie dzieci. Zbyt mały pociąg fizyczny – np. utrata zainteresowania seksualnego z czasem. Utrzymanie relacji społecznych – zapobieganie niezręczności we wspólnej grupie przyjaciół. Stałe kontakty seksualne – takie, które nie ustają również po rozstaniu. Który powód był najważniejszy? W kolejnym etapie badania inna grupa studentów została poproszona o wyodrębnienie z listy siedmiu powodów jeden najważniejszy i jeden najmniej ważny. Okazało się, że sentymentalizm został oceniony jako najważniejszy powód przyjaźni po rozstaniu; pragmatyzm uznano za najmniej ważny powód. Istniała jednak różnica między płciami – mężczyźni uważali pragmatyczne i seksualne powody jako ważniejsze. Czytaj też:

Oznaki toksycznego związku. Sprawdź, zanim będzie za późno