3 sposoby na dobry poranek. Z nimi miło zaczniesz dzień

Dobre wejście w dzień pomaga nam się pozytywnie nastawić, poprawia samopoczucie i dodaje nam energii. W dobrym nastroju chętniej i przyjemniej wykonujemy codzienne obowiązki. Możemy też robić to szybciej, dzięki czemu stajemy się bardziej wydajni i zadowoleni z siebie.

Jak dobrze zacząć dzień?

Aby dobrze zacząć dzień, warto... odpowiednio się do tego przygotować. Organizacja jest kluczem do sukcesu – ostatecznie tym, co najbardziej psuje nam poranki, jest pośpiech i związany z nim chaos. Jeśli chcemy tego uniknąć i spokojnie wejść w dzień, powinniśmy to sobie dobrze zaplanować. Jak to zrobić? Nie jest to wcale trudne, wymaga tylko odrobiny zaangażowania.

3 sposoby na dobry poranek

Miły poranek to taki, w którym mamy czas na spokojne zjedzenie śniadania, wypicie filiżanki kawy lub herbaty bez pośpiechu i poczucia, że na pewno o czymś zapomnieliśmy. Aby tak było, warto już wieczorem sobie to wszystko dokładnie zaplanować.

Przygotuj sobie ubrania – nie chcesz chyba biegać rano i chaotycznie szukać bluzki, która powinna być w szufladzie, ale której tam oczywiście nie ma? Przygotuj ubrania do wyjścia i powieś sobie na krześle albo połóż w łazience. Dzięki temu rano unikniesz niepotrzebnego stresu Zjedz śniadanie! To takie oczywiste, a jednak tak często nie mamy na to czasu. Warto przygotować sobie śniadanie... wieczorem. Płatki owsiane górskie zalane wodą przez noc zmiękną i dzięki temu szybko się zagotują. Dodając do nich świeżych owoców, miodu czy bakalii zapewnimy sobie zdrowe i sycące śniadanie, które doda nam energii na cały dzień. A jeśli lubimy kaszę jaglaną, możemy dzień wcześniej ugotować jaglankę z owocami, a rano tylko ją podgrzać. Proste, prawda? Wstań chwilę wcześniej – nie przestawiaj budzika 5 razy, tylko spróbuj wstać chwilę wcześniej i zapewnić sobie odrobinę przyjemności. Może dzięki temu uda ci się posłuchać ulubionej muzyki przy śniadaniu? Może przy filiżance kawy przeczytasz kilka stron z tej książki, która cię tak wciągnęła? A może wykonasz partię ćwiczeń rozciągających, która doda ci energii? To wszystko wprawi cię w dobry nastrój.

