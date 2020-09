Zabawnym osobom lepiej się żyje – tak wynika z badań

Według badań opublikowanych w czasopiśmie Applied Psychology: Health and Well-Being bycie zabawnym można ćwiczyć za pomocą kilku prostych sposobów.

Związek między zabawą a dobrym samopoczuciem

Psychologowie z Martin Luther University Halle-Wittenberg (MLU) losowo podzielili 533 dorosłych uczestników na trzy grupy eksperymentalne i jedną grupę placebo. Grupy eksperymentalne otrzymywały jedno z następujących ćwiczeń każdej nocy przed snem:

Zapisz trzy zabawne rzeczy, które dziś zrobiłeś.

Napisz o doświadczeniu, w którym musiałeś być zabawny w nieoczekiwany lub nowy sposób.

Zastanów się szerzej nad zabawnym zachowaniem, które zaobserwowałeś w sobie dzisiaj.

„Wszystkie te metody opierają się na ustalonych interwencjach psychologii pozytywnej” – wyjaśnia Kay Brauer w komunikacie prasowym, podczas gdy aktywność grupy placebo nie ma udowodnionego wpływu na zabawę.

Aby zbadać wpływ tych trzech ćwiczeń, uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie kwestionariuszy dotyczących ich osobowości przed badaniem, a następnie ponownie po pierwszym, drugim, czwartym i dwunastym tygodniu. Założenie było takie, że ćwiczenia doprowadzą ludzi do świadomego skupienia się na poczuciu humoru i wykorzystywania go na swoją korzyść. „Może to wywołać pozytywne emocje, które z kolei wpłyną na samopoczucie osoby” – mówi Brauer. Przewidywania były trafne – uczestnicy grup eksperymentalnych przez całe tygodnie byli bardziej ożywieni wykazywali poprawę ogólnego samopoczucia.

Jak stać się bardziej zabawnym?

Wdrożenie tych trzech lub jednego z tych trzech sposobów z dziennika do codziennej rutyny może zmotywować ludzi do bardziej luźnego zachowania. Ponadto wykazano, że zapisywanie emocji poprawia zdrowie psychiczne poprzez radzenie sobie ze stresem, więc praktyka może pomóc na więcej sposobów.

Naukowcy twierdzą, że wraz z poprawą ogólnego samopoczucia, zabawa może zwiększyć satysfakcję w związku i prowadzić do większej innowacyjności w pracy. „Osobom szczególnie zabawnym trudno jest poradzić sobie z nudą”, mówi psycholog dr René Proyer. „Udaje im się zamienić niemal każdą codzienną sytuację w zabawne lub angażujące osobiście doświadczenie”.

