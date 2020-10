Mądrość chroni przed samotnością. Oto 5 sposobów, aby zmądrzeć w każdym wieku

Badanie objęło 485 dorosłych w średnim i podeszłym wieku z San Diego w Kalifornii i Cilento we Włoszech i ujawniło korelację między wyższym poziomem mądrości a mniejszym poziomem samotności. Ale co to jest mądrość? W badaniu zdiagnozowano „mądrość” jako wielowymiarową cechę, która obejmuje kilka rzeczy: regulację emocji, autorefleksję, zdecydowanie w obliczu niepewności, akceptację rozbieżnych systemów wartości, doradztwo społeczne i współczucie. Właśnie ten ostatni aspekt naukowcy przypuszczają, że możemy wykorzystać, aby stać się mądrzejszymi, a tym samym mniej samotnymi.

Poniżej znajduje się kilka sposobów, w jakie możesz zwiększyć swój poziom współczucia, wzmocnić swoją mądrość i poczuć się mniej samotnym w każdym wieku.

Wybierz ciekawość zamiast oceny

– Spójrz z ciekawością na każdy scenariusz lub doświadczenie – mówi psychoterapeutka Jennifer Teplin. – Kiedy jesteśmy ciekawi, a nie oceniamy, pozwala to nam się uczyć, łączyć i szybciej osiągnąć rozwiązanie.

Pomyśl o tym w ten sposób: osądzający sposób myślenia pozwala na przeskakiwanie do wniosków na temat czegoś, zakładając, że wiesz wszystko. Tymczasem sposób myślenia pełen ciekawości pozwala ci rzeczywiście zgłębić prawdę o czymś. Na przykład, jak mówi Teplin, kiedy zaczynała swoją pracę, poczuła, że coś jest nie tak. Ale kiedy dostosowała swój sposób myślenia i uczyła się coraz więcej w pracy, dosłownie przyjęła czytanie wykresów jako pomocne narzędzie. Niezależnie od twojej wersji, warto to zbadać ponownie!

Zbadaj swoją „bezpieczną przestrzeń”

– W naszym mózgu są określone komórki odpowiedzialne za empatię, zdolność rozumienia cudzych uczuć i doświadczeń – mówi psycholog kliniczny Aimee Daramus. – Nazywają się neuronami lustrzanymi i działają najlepiej, gdy czujesz się bezpiecznie i o nie dbasz. Jeśli chcesz być bardziej współczujący, ważne jest poczucie bezpieczeństwa.

Jednym ze sposobów jest wykonanie bezpiecznej refleksji. Siedzisz cicho i wizualizujesz miejsce, w którym czułbyś się całkowicie bezpiecznie. Może to być w twoim domu, w ramionach ukochanej osoby, wśród drzew, między stronami twojej ulubionej książki, unosząc się na orbicie, wszędzie tam, gdzie czujesz się wolny i nic nie może cię skrzywdzić. – Zbadaj swoją bezpieczną przestrzeń wszystkimi pięcioma zmysłami – mówi dr Daramus. – Co byś usłyszał, spróbował, poczuł?

Poszukaj sposobu, aby pomóc innym

– Gdy czujemy się bezradni, warto wspierać innych – mówi Teplin. – Również spojrzenie na siebie jakby z zewnątrz pozwala nam mieć bardziej współczujące podejście.

To ważny powód, dla którego wolontariat lub znajdowanie sposobu na wspieranie innych jest dla ciebie dobre na dłuższą metę. Bonus: badania przeprowadzone już w latach 80. i później pokazują, że prospołeczne zachowania przynoszą uczucie „haju pomocnika”, zazwyczaj dlatego, że rzeczywiście można dostrzec rezultaty swojej dobroci. Aby pójść o krok dalej, Teplin sugeruje, aby na początku każdego dnia zanotować, komu i czemu przesyłasz swoją miłość i wsparcie.

Zacznij każdy dzień od odnotowania 3 rzeczy, za które jesteś wdzięczny

Listy wdzięczności! Nie komplikuj! Teplin sugeruje taką praktykę wdzięczności, jak ta, ponieważ pomoże ci zobaczyć i docenić rzeczy, które masz w swoim życiu w porównaniu z tym, czego nie masz. Zapewne to, co masz, przewyższa znacznie niedostatki.

Zbadaj negatywne uczucia, które ktoś w tobie wywołuje

Nie musisz karmić się wampirami energetycznymi, aby poczuć dreszczyk emocji. Ale jeśli masz kogoś, z kim codziennie wchodzisz w interakcje i która może wywoływać złe emocje, może to pomóc w zbadaniu, dlaczego te osoby sprawiają, że czujesz się w określony sposób.

– Nazwij to uczucie – mówi dr Daramus. – Dlaczego tak się czujesz, skoro niebezpieczeństwo nie jest prawdziwe? Co się właściwie dzieje, a co irracjonalny strach mówi ci o tej osobie? Następnie rzuć sobie wyzwanie, aby rozmawiać z ludźmi, którzy wywołują w tobie irracjonalny strach lub złość. Najpierw słuchaj cicho i pozwól emocjom rosnąć i opadać, aby zobaczyć, że jesteś naprawdę bezpieczny.