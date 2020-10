Tancerz z nadwagą hitem Instagrama i TikToka. Fani: „Szacun!”

Erik Cavanaugh, 27-letni zawodowy tancerz mieszkający w Nashville w stanie Tennessee, burzy wszelkie stereotypy dotyczące osób z nadwagą. Jego pasja do tańca zaczęła się w wieku 16 lat w liceum artystycznym. Najpierw studiował aktorstwo, ale pod koniec drugiego roku zdecydował, że chce robić karierę taneczną. Zmienił kierunek na wydział tańca i nie oglądał się za siebie. Dziś uczy tańca i wrzuca zabawne wideo do Internetu, gdzie staje się coraz bardziej popularny.

Erik Cavanaugh – kariera taneczna

Jego kariera taneczna pozwoliła mu występować na festiwalach muzycznych i w reklamach. Pojawiał się także w magazynach i teledyskach oraz często publikował posty na Instagramie, aby zaprezentować swoje różnorodne umiejętności taneczne. Brał nawet udział w 11 sezonie America's Got Talent prezentując występ baletowy!

Chociaż w pewnym momencie nikt nie wierzył, że może spełnić swoje marzenia, brak uprzedzeń i wiara w siebie opłaciły się. Dziś Erik prosi, aby nie pozwolić, by to obraz lub rozmiar ciała powstrzymywały cię przed osiąganiem marzeń i celów. „Wszyscy mamy różne ciała, wszyscy wyglądamy inaczej i to właśnie czyni nas pięknymi jako istoty ludzkie”.

Jego celem jest udowodnienie, że każdy, niezależnie od sylwetki, może tańczyć, o ile naprawdę kocha sztuki widowiskowe. Erik mówi, że tworzy swoje filmy na podstawie tego, jaki nastrój i klimat czuje tego dnia. Trenuje jako tancerz dwie do trzech godzin dziennie, zarabia na życie prowadząc zajęcia taneczne oraz tworząc reklamy i teledyski. Udziela również licencji na swoje filmy na platformach społecznościowych, sprzedając je na stronach internetowych i w mediach.