Ten element wystroju wnętrza może radykalnie obniżyć poziom stresu i bólu. Znajdziesz go w... kwiaciarni

Jak wielu z nas trzyma na co dzień w domu wazony z kwiatami? Okazuje się, że kwiaty mogą być świetnym sposobem na złagodzenie stresu. Tak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie Complementary Therapies in Medicine. Ale stres to nie wszystko: nowość związana z pozytywnym oddziaływaniem kwiatów na ludzi dotyczy bardziej bezpośredniego wpływu na fizyczny stan człowieka. Kwiaty, zgodnie z tym, co podają naukowcy, mają zmniejszać poziom odczuwanego bólu.

Kwiaty zmniejszają poziom bólu?

Wyniki nowego badania przeprowadzonego przez Amerykańskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych pokazały, że rośliny bardzo dobrze wpływają na pacjentów po operacjach. Okazuje się, że pacjenci odczuwają mniejszy ból, jeśli mają w pobliżu kwiaty.

Do badania posłużyły dane 90 pacjentów z wyrostkiem robaczkowym. Zostali oni umieszczeni w różnych salach: w niektórych stało po kilka roślin, w innych nie było ich wcale. Rezultaty okazały się interesujące. Pacjenci, którzy przebywali w otoczeniu kwiatów, czuli się spokojniejsi i wykazywali bardziej pozytywne nastawienie, ale także odczuwali mniejszy ból po operacji.

Kwiaty a ciśnienie krwi i inne parametry

Pacjenci przebywający na salach pooperacyjnych, w których stały kwiaty, również mieli niższe ciśnienie krwi, wolniejsze tętno, zmniejszony poziom niepokoju, bólu i zmęczenia.

Uważa się, że główna przyczyna tego zjawiska zalicza się do kategorii psychosomatycznych. Co to oznacza? Kwiaty sprawiają, że ludzie czują się lepiej, a kiedy mają lepsze samopoczucie, podświadomie ignorują nieprzyjemne odczucia fizyczne.

Należy również zaznaczyć, że kwiaty były rozdawane losowo, co oznacza, że autorzy badania nie brali pod uwagę, czy dany bukiet podobał się pacjentowi. Innymi słowy, nawet te osoby, które zazwyczaj nie lubią otaczać się zielenią, odczuwały niższy poziom bólu i stresu w końcowej fazie eksperymentu.

