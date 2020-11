Te czynniki decydują o tym, czy ktoś ma talent do nauki języków

O ile jeszcze kilkanaście lat temu mówiło się, że bez znajomości języka angielskiego będzie trudno w przyszłości znaleźć pracę, dziś wiemy, że to już nie wystarczy. Znajomość kilku języków obcych jest cechą pożądaną przez pracodawców. Niestety, nie każdy ma talent do języków. To zagadnienie jest jednym ze skomplikowanych tematów psychologicznych, które od lat pasjonują naukowców.

Kto może nauczyć się języka obcego?

„Istnieje kilka czynników, które można nazwać kluczowymi składnikami przyswajania języka” – mówi Yevgeniya Shishova. „Ważne jest, aby wziąć pod uwagę emocjonalne i oceniające podejście ucznia do nauki języków oraz jego emocjonalne doświadczenie w tym procesie. Nie wolno nam również zapominać o elementach poznawczych, takich jak uwaga, percepcja, myślenie i pamięć. Ze względu na specyfikę procesu myślowego i kompletność takich cech tego procesu jak: głębia, elastyczność, natura oparta na dowodach, myślenie perspektywiczne i analityczne, nie wszyscy są w stanie nauczyć się języka. Oczywiście ważne są też cechy osobiste – samoocena, doświadczenie sukcesu i porażki, ekstrawersja lub introwersja, poziomy lęku itp”..

Zatem motywacja do nauki języka to system cech poznawczych, emocjonalnych i osobowościowych.

