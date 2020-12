Czujesz, że dopadł cię regres mentalny? Oto 9 sposobów, byś stał się mądrzejszy. Potwierdzone naukowo!

Mądrość nie jest nam dana raz na zawsze: trzeba ją pogłębiać i dbać o nią, jak o największy skarb. Ale czasem odpuszczamy sobie tę walkę. I jest to ogromny błąd! Co zatem zrobić, by mądrość powróciła?

Ćwicz regularnie

Aktywność fizyczna to jeden z najlepszych sposobów na poprawę funkcjonowania mózgu.

Zgodnie z wynikami badania z 2018 r. niezbyt intensywne ćwiczenia pobudzają aktywność w hipokampie, który wspomaga pamięć. Wzmacniają również połączenie między hipokampem a innymi regionami mózgu, które w istocie pamięć regulują.

W innym badaniu, z 2014 r., naukowcy odkryli również, że ćwiczenia zwiększają objętość hipokampu. Autorzy badania spekulują, że aktywność tlenowa sprzyja wzrostowi neuronów, co poprawia strukturę i funkcje mózgu.

Aby odnieść korzyści z ćwiczeń w ramach wsparcia funkcjonowania mózgu, ważne jest, aby wykonywać je regularnie. Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz ćwiczyć energicznie, aby odczuć korzyści. Na początek wystarczą spacery.

Wysypiaj się

Sen jest również niezbędny do wspierania funkcji poznawczych. Kiedy śpisz, twój mózg utrwala wspomnienia wydarzeń, które przeżyłeś w ciągu dnia. Zwiększa również zdolność mózgu do uczenia się nowych informacji po przebudzeniu.

Dobrej jakości sen jest niezwykle ważny. W 2019 r. naukowcy odkryli, że nawet niewielka zmiana w praktyce snu negatywnie wpływa na pamięć roboczą.

Pij kawę

Adenozyna to substancja chemiczna w mózgu, która zatrzymuje uwalnianie substancji stymulujących w tym organie. Jednak kofeina zawarta w kawie blokuje adenozynę, co pozwala tym substancjom dać zastrzyk energii. Może to pomóc w poprawie zdolności uczenia się i sprawności umysłowej.

W 2014 r. naukowcy ustalili również, że spożycie kofeiny może zwiększyć uwagę, co może pomóc ci zachować koncentrację i lepiej przyswajać nowe informacje.

Kawę najlepiej jednak pić z umiarem. Spożywanie zbyt dużej ilości kofeiny może zwiększyć poziom niepokoju i wywołać roztrzęsienie.

Pij zieloną herbatę

Popijanie zielonej herbaty może również wspierać funkcjonowanie mózgu. Niektóre z tych efektów są spowodowane obecnością kofeiny zawartej w zielonej herbacie, która jest obecna w niewielkich ilościach. Zielona herbata jest również bogata w substancję chemiczną zwaną galusanem epigallokatechiny (EGCG). EGCG może ułatwiać wzrost aksonów i dendrytów w neuronach. Aksony i dendryty umożliwiają neuronom komunikację i wykonywanie zadań poznawczych.

Dodatkowo w ramach przeglądu z 2017 r. naukowcy wykazali, że zielona herbata zwiększa uwagę i pamięć roboczą. Jest to prawdopodobnie spowodowane połączeniem korzystnych składników zielonej herbaty, a nie pojedynczą substancją.

Jedz pokarmy bogate w składniki odżywcze

Innym sposobem na poprawę zdrowia mózgu jest spożywanie pokarmów zawierających składniki odżywcze, które wspierają funkcjonowanie mózgu. Obejmuje to żywność bogatą w kwasy tłuszczowe omega-3, flawonoidy i witaminę K.

Kwasy tłuszczowe omega-3

Z przeglądu z 2017 r. wynika, że tłuszcze omega-3 są głównymi składnikami struktury mózgu. Ich dobre źródła to m.in. tłuste ryby, skorupiaki, wodorosty, siemię lniane, awokado, orzechy.

Flawonoidy

Flawonoidy to inne korzystne związki (ale roślinne) o właściwościach neuroprotekcyjnych. W przeglądzie z 2015 r. wykazano, że flawonoidy są związane z pozytywnymi wynikami poznawczymi, w tym poprawą pamięci roboczej. Dobre źródła flawonoidów to m.in. jagody, herbata, kakao, soja, ziarna.

Witamina K

Witamina K pomaga w przetrwaniu komórek mózgowych i sprawności poznawczej. Występuje głównie w zielonych liściach, takich jak jarmuż czy szpinak.

Graj na instrumencie

Gra na instrumencie to ciekawy i kreatywny sposób na zwiększenie poziomu inteligencji. Obejmuje takie umiejętności, jak percepcja słuchowa, koordynacja ruchowa, pamięć, rozpoznawanie wzorców. Gra na instrumencie muzycznym może pomóc w poprawie funkcjonowania poznawczego i nerwowego.

Jeśli jesteś doświadczonym muzykiem, rzuć sobie wyzwanie, ucząc się nowych piosenek lub poznaj nowe gatunki, których nie wykonujesz na co dzień. Jeśli jednak nie wiesz, jak grać na instrumencie, pamiętaj, że nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie. Na dobry początek możesz znaleźć wiele bezpłatnych filmów instruktażowych online.

Czytaj

Badania pokazują, że czytanie może również pomóc zwiększyć twoją inteligencję. Według przeglądu z 2015 r. czytanie stymuluje każdą część mózgu, wraz z połączeniami neuronowymi między nimi. Dzieje się tak, ponieważ wymaga wielu funkcji poznawczych, w tym uwagi, przewidywania, pamięci roboczej, pamięci długoterminowej, abstrakcyjnego rozumowania, rozumienia, wizualnego przetwarzania liter.

W 2013 r. naukowcy ustalili również, że czytanie poprawia łączność między regionami mózgu związanymi z rozumieniem. Efekt ten może trwać kilka dni po przeczytaniu, co sugeruje długoterminowe korzyści.

Ucz się nowych rzeczy

Jeśli chcesz zwiększyć inteligencję, próbuj uczyć się nowych rzeczy przez całe życie. Dłuższy czas trwania edukacji wiąże się z wyższą inteligencją, zgodnie z przeglądem naukowym z 2018 r. Rok później naukowcy odkryli, że kształcenie ustawiczne poprawia również funkcje poznawcze i chroni mózg.

Kontynuacja edukacji nie oznacza, że musisz uzyskać dyplom. Możesz słuchać podcastów, oglądać wystąpienia naukowców, uczęszczać na wykłady lub warsztaty, znaleźć nowe hobby, nauczyć się nowego języka czy czytać książki na nowe tematy.

Dbaj o kontakty towarzyskie

Ponieważ ludzie są istotami społecznymi, bycie w towarzystwie może również poprawić twoją sprawność umysłową. Dzieje się tak, ponieważ socjalizacja stymuluje umysł i zdolności poznawcze, co wykazano w 2019 r.

Jeśli trudno ci poznać nowych ludzi lub nawiązać relacje, możesz rozważyć wolontariat, dołączenie do klubu, siłowni lub drużyny sportowej, śpiewanie w chórze, czy... odezwanie się do starych przyjaciół, z którymi przecież kiedyś tyle cię łączyło.

