5 nawyków, które zabijają poczucie własnej wartości

Dobre mniemanie o sobie samym jest niezwykle ważne, żeby osiągać sukcesy. Jeśli masz utrwalone negatywne wzorce myślenia i zachowań, może to prowadzić do zwątpienia, depresji i niepokoju. Zobacz, co sprawia, że tracimy pewność siebie i postaraj się z tymi nawykami walczyć.

Nawyki, które rujnują poczucie własnej wartości

1. Przebywanie w negatywnej atmosferze

Jeśli otaczasz się toksycznymi ludźmi, zapewne obniżają twój nastrój i wiarę w siebie. Dlatego staraj się przebywać z tymi, którzy tworzą świąteczną atmosferę i sprawiają, że wszyscy czują się dobrze. Chociaż nadal będziesz spotykać toksycznych ludzi, cały czas możesz decydować, aby nie wprowadzać ich do swojego bliskiego kręgu. Przebywanie w negatywnej atmosferze jest jak przebywanie w pomieszczeniu o niskiej zawartości tlenu. Może być w porządku na chwilę, ale wkrótce będzie ci trudno złapać oddech. Negatywne myślenie jest wysoce zaraźliwe i może wpływać nawet na osoby o pozytywnym podejściu do życia.

2. Życie przeszłością

Wszyscy znamy kilka osób, które tkwią w przeszłości. Rozpamiętują i nieustannie wspominają dawne czasy – dobre lub złe. Podczas rozmowy rzadko używają czasu teraźniejszego lub przyszłego. Oczywiście wspominanie wspaniałych chwil sprzed lat może być wspaniałe, ale przeszłość nie może zawładnąć twoim życiem. Tkwienie w przeszłości może być szczególnie szkodliwe, gdy ciągle rozmyślasz o bolesnych wspomnieniach. To pozbawia cię pewności siebie i może wypełnić twoje życie wątpliwościami, urazą i depresją. Postaraj się znaleźć w sobie wewnętrzną siłę, by skupić uwagę na teraźniejszości, lub porozmawiaj ze specjalistą. Będziesz o wiele bardziej szczęśliwy dzięki temu, kim jesteś i co masz teraz.

3. Rozpamiętywanie porażek

Czy wiesz, że pierwsza powieść Stephena Kinga o tytule Carrie została odrzucona przez wydawców? Mimo to pisarz przetransformował odrzucenie w siłę do działania. Stał się królem horrorów, a jego książki były kasowymi hitami na miarę światową. King wykorzystał swoje porażki jako narzędzia do osiągnięcia sukcesu. Możesz zrobić to samo ze swoimi porażkami. Chociaż nie każdy zostanie sławnym pisarzem, nauka na własnych błędach to jedna z największych cech ludzi inteligentnych. Wyciąganie lekcji zawsze popłaca. Wykorzystaj swoje błędy i niepowodzenia jako drabinę, która poprowadzi cię do najlepszego ja.

4. Niewłaściwy język ciała

Czy wiesz, że mowa ciała mówi głośniej niż twój głos? Kiedy widzisz tych, którzy garbią się i cicho mówią, możesz założyć, że są chorzy lub brakuje im pewności siebie. Niestety, wielu z nas ma skłonności do bycia zamkniętym. Zapominamy, jak ważna są wyprostowane plecy czy wolne i wyraźne artykułowanie słów. Pamiętaj o tym zawsze, kiedy będziesz chciał okazać pewność siebie. Pozytywna mowa ciała nie tylko poprawia samopoczucie, ale także ma pozytywny wpływ na innych.

5. Tworzenie dramatu

Czy zauważyłeś, że „dramat” stał się modnym hasłem w mediach i wielu rozmowach? Koleżanki nazywają się „królowymi dram” lub cytują zabawne powiedzonka osób przesadnie dramatycznych. Chociaż każdy ma wzloty i upadki w swoim życiu, niektórzy zamieniają swoje życie w operę mydlaną. Niestety, królowe dram chcą wciągnąć w swoje zagrywki innych, często nieświadomych ludzi. Aby utrzymać poczucie własnej wartości i spokój ducha, pozostań obok przesadnie rozdmuchanych sytuacji. Samemu również panuj nad emocjami i pamiętaj o byciu wyważonym, co tylko pozwoli wzmocnić pewność siebie.

Czytaj też:

To, jak się ubierasz, wpływa na twoją psychikę. Również w pandemii