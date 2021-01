Te postanowienia noworoczne po prostu nie działają. Potwierdzają to eksperci

To, że postanowienia noworoczne w większości się nie sprawdzają, wiadomo już od dawna. Jednak nadal mamy tendencję do wytyczania sobie ambitnych celów wraz ze zmianą roku w kalendarzu. Chociaż rozwój osobisty jest ważny, należy wiedzieć w co inwestować swój czas i energię.

Manley Hopkinson, autorka „Compassionate Leadership” mówi, że postanowienie przyjęcia nowych nawyków i rezygnacji ze złych nie zadziała, o ile nie spojrzy się głębiej. Osobowość człowieka porównuje do góry lodowej, w której niewiele jest widoczne na pierwszy rzut oka. Według niej nasze przekonania znajdują się w centrum naszej ukrytej góry lodowej i są głównym czynnikiem wpływającym na nasze zachowanie.

„Ponad 1/9 góry lodowej jest widoczna nad powierzchnią – to reprezentuje nasze zachowania. 8/9 poniżej jest tym, co sprawia, że zachowujemy się tak, a nie inaczej. Musisz zagłębić się w swoją górę lodową i zmienić swoje przekonanie, aby wpłynęło na pożądanie zachowania”– twierdzi Manley Hopkinson.

Postanowienia noworoczne, które nie działają

1. Odchudzanie

Astrid Longhurst, autorka książki „Romancing Your Body”, ostrzega przed surowymi postanowieniami dotyczącymi odchudzania, które nie docierają do źródła twoich problemów. „Nie ma sensu próba odchudzania po raz dziesiąty i oczekiwanie, że przyniesie to pozytywny wynik”. Twierdzi, że aby dokonać trwałej zmiany w swoim życiu, musisz przyjąć nowe podejście. Zadaj sobie pytanie o swój związek z jedzeniem. Co sprawia, że tym razem chcesz jeść inaczej? To musi być czymś więcej niż jedynie pragnieniem szczupłego ciała. Zgrabna figura to wynik codziennych wyborów, których sens jest większy: to lepsze zdrowie, dłuższe życie.

2. Postanowienie, aby zawsze być pozytywnym

Nicky Taylor, współautor „Be More Kid” twierdzi, że musisz dopuszczać swoje prawdziwe uczucia, zamiast przyklejać naklejkę ze sztucznym uśmiechem. „Bycie bardziej pozytywnym może wydawać się świetnym rozwiązaniem – ale czy przekształcenie wszystkiego w coś pozytywnego naprawdę pomaga?” Zgadzamy się, że optymistyczne osoby są zwykle mniej zestresowane i ogólnie zdrowsze – ale ważne jest również, aby mieć świadomość, że pozytywne myślenie wbrew temu, co czujemy może faktycznie mieć negatywny wpływ na samopoczucie psychiczne. Może doprowadzić do unikania swoich uczuć. „Pozytywne myślenie to świetny punkt wyjścia i musi być połączone z pozytywnym działaniem – bez działania większość sytuacji pozostaje taka sama, co może prowadzić do rozczarowania” – dodaje Nicky Taylor.

3. Naprawa związku

Jak twierdzi Neil Wilkie, założyciel platformy internetowej z terapią dla par „The Relationship Paradigm”, postanowienia dotyczące związków zwykle nie działają. „Są zwykle oparte na dobrych intencjach jednej strony” – mówi. Według niego oboje musicie być w równym stopniu zaangażowani w zmiany, aby zainwestować potrzebny czas i energię. Bez tego jedno z was może poczuć, że sam dźwiga ten ciężar. Zmiana nastąpi tylko wtedy, gdy obaj partnerzy przyjmą swoją odpowiedzialność. Dlatego ekspert radzi: Zacznij od małych i konkretnych rzeczy. Może cotygodniowe randki lub uważniejsze słuchanie partnera przyniesie więcej korzyści?

