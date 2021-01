5 sposobów na zwiększenie poziomu inteligencji emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna to zdolność bycia świadomym, kontrolowania i wyrażania swoich emocji oraz radzenia sobie z nimi. To również łatwość nawiązywania i utrzymywania relacji międzyludzkich, a także rozpoznawanie uczuć innych. Na inteligencję emocjonalną składa się 5 ważnych czynników: samoświadomość, radzenie sobie z uczuciami, motywacja, empatia i utrzymywanie dobrych relacji międzyludzkich. Czy wiesz, jak pracować nad każdym z tych czynników?

Jak zwiększyć inteligencję emocjonalną?

1. Zwracaj uwagę na swoje emocje. Są one doskonałym źródłem wiedzy o sobie samym. Spędź każdego dnia chwilę ze sobą: bez telefonu, telewizora i innych rzeczy, które cię rozpraszają. Zatrzymaj się na chwilę. Zwróć uwagę na napięcie cielesne: w ten sposób ciało może alarmować o twoim stanie emocjonalnym. Nie bagatelizuj swoich uczuć, szukaj ich przyczyn i bądź świadomy siebie.

2. Zastanów się nad swoimi reakcjami emocjonalnymi. Aby rozwinąć inteligencję emocjonalną, pomyśl o tym, jak zwykle reagujesz na negatywne sytuacje. Próbujesz to wykrzyczeć całemu światu czy skrywasz emocje w swoim wnętrzu? Jak wyrażasz gniew, złość smutek lub żal? Kiedy jesteś bardziej świadomy swoich emocji i typowych reakcji, możesz zacząć je kontrolować.

3. Nie próbuj czytać w myślach innym. Jednym z największych nieporozumień na temat inteligencji emocjonalnej jest to, że zawsze powinieneś wiedzieć, co czują inni. Prawdziwa inteligencja emocjonalna to raczej chęć porozumienia się z innymi i stworzenia im bezpiecznego środowiska, w którym bez obaw mogą okazać swoje emocje. Wiedzą, że nie osądzisz ich i znajdziesz w sobie wiele empatii i zrozumienia.

4. Stań się bardziej empatyczny. Postaraj się zrozumieć co stoi za uczuciami lub emocjami innej osoby. To pomaga budować zdrowsze i trwalsze relacje z innymi, ponieważ ogranicza skłonność do wydawania osądów. Pomyśl, jak sam zachowałbyś się w podobnej sytuacji. Pamiętaj, że „każdy dźwiga ciężar, o którym nie masz pojęcia”. Często złe reakcje innych mogą wynikać ze strachu, bólu czy trudności. Wszyscy jesteśmy ludźmi i należy o tym zawsze pamiętać.

5. Nastaw się na nieustanny rozwój. Czytaj książki, pracuj nad sobą, próbuj nowych technik radzenia sobie z emocjami: medytacji, skupienia na oddechu. Pamiętaj, że życie to nieustanna podróż i zawsze będziemy się zmieniać. Praca nad sobą jest nieunikniona, jeśli chcesz mieć większą inteligencję emocjonalną. Ucz się na błędach i trudnościach, zamiast je odrzucać. Większa inteligencja emocjonalna nie pojawi się z dnia na dzień, ale z pewnością odczujesz dobry wpływ rozwoju osobistego na swoje życie.

