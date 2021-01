Pieniądze szczęścia nie dają? Naukowcy są innego zdania

Aby odpowiedzieć na to pytanie, Killingsworth zebrał 1,7 miliona danych od ponad 33 000 uczestników, którzy dostarczyli informacjen na temat swoich uczuć podczas codziennego życia. W artykule opublikowanym w Proceedings of the National Academy of Sciences Killingsworth potwierdza, że pieniądze wpływają na szczęście.

Killingsworth wykonuje większość swojej pracy przy użyciu techniki zwanej próbkowaniem doświadczeń, która polega na wielokrotnym wypełnianiu krótkich ankiet w losowo wybranych momentach dnia. „Mówi nam, co tak naprawdę dzieje się w prawdziwym życiu ludzi, w milionach chwil, gdy pracują, rozmawiają, jedzą i oglądają telewizję”.

Jak oceniasz swoje zadowolenie z życia?

Większość wcześniejszych badań związku pieniędzy ze szczęściem koncentrowała się na dobrostanie oceniającym, które obejmuje ogólne zadowolenie z życia. Ale w tym badaniu Killingsworth miał na celu uchwycenie dobrego samopoczucia zarówno oceniającego, jak i doświadczanego, przy czym to drugie wskazywało, jak ludzie czują się w danej chwili.

Dzięki stworzonej przez niego aplikacji o nazwie Track Your Happiness ludzie nagrywali to kilka razy każdego dnia, a czas zameldowania był losowy dla każdego uczestnika. Aby zmierzyć dobre samopoczucie, przy każdym zameldowaniu pytano ich: „Jak się teraz czujesz?” w skali od „bardzo złego” do „bardzo dobrego”. Przynajmniej raz w trakcie procesu uczestnicy odpowiadali również na pytanie: „Jak ogólnie oceniasz swoje życie?”.

Pieniądze wpływają na szczęście i dobrostan

Killingsworth obliczył następnie średni poziom dobrostanu każdej osoby i przeanalizował jego związek z dochodami ludzi. Po części próbował potwierdzić ustalenia z artykułu z 2010 roku, który sugerował, że gdy ludzie zarabiają więcej pieniędzy, ich dobrostan wzrasta, ale ich samopoczucie osiąga stabilne poziomy, gdy roczny dochód gospodarstwa domowego osiągnie 75 000 USD.

To badanie wykazało, że osoby z wyższymi dochodami są szczęśliwsze po części z powodu zwiększonego poczucia kontroli nad życiem. „Kiedy masz więcej pieniędzy, masz więcej możliwości wyboru sposobu życia. Prawdopodobnie widać to w pandemii. Ludzie żyjący od wypłaty do wypłaty, którzy tracą pracę, mogą potrzebować pierwszej dostępnej pracy, aby utrzymać się na powierzchni, nawet jeśli tego nie lubią. Ludzie z poduszką finansową mogą czekać na taką, która będzie lepiej dopasowana. Przy podejmowaniu dużych i małych decyzji posiadanie większej ilości pieniędzy daje osobie większy wybór i większe poczucie autonomii”.

Nie skupiajmy się na pieniądzach

Jednak najlepiej byłoby nie definiować sukcesu w kategoriach pieniężnych, mówi. „Chociaż pieniądze mogą być dobre dla szczęścia, odkryłem, że ludzie, którzy utożsamiali pieniądze z sukcesem, byli mniej szczęśliwi niż ci, którzy tego nie robili. Odkryłem również, że ludzie, którzy zarabiali więcej, pracowali dłużej i czuli się bardziej pod presją czasu”. W rzeczywistości stwierdził, że w rzeczywistości dochód jest tylko skromnym wyznacznikiem szczęścia.

