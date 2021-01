Sen to nie wszystko, czyli 7 rodzajów odpoczynku potrzebnych każdemu

Lekarz medycyny wewnętrznej, dr Saundra Dalton-Smith w swojej książce „Sacred Rest: Recover Your Life, Renew Your Energy, Restore Your Sanity” opisuje 7 siedem rodzajów odpoczynku, które wpływają na stan psychofizyczny człowieka. Dzięki nim możemy zwiększyć produktywność, stać się szczęśliwszymi i łatwiej żyć. Wśród tych rodzajów wypoczynku: wypoczynek sensoryczny, wypoczynek twórczy, wypoczynek społeczny i bierny wypoczynek fizyczny (sen).

7 rodzajów odpoczynku potrzebnych ludziom:

1. Sen

Ekspertka wskazuje, że odpoczynek fizyczny to pierwszy rodzaj odpoczynku, jakiego potrzebujemy. Statystycznie zaleca się od sześciu do ośmiu godzin snu. To, ile potrzebujesz go naprawdę zależy też od trybu życia. Wiele osób cierpi na chroniczny deficyt snu, który niesie stres, strach i niepokój. Zapewnienie sobie zdrowego snu to podstawowa sprawa na dordze do odpoczynku.

2. Odpoczynek psychiczny

Jak zauważa dr Dalton-Smith, „nasza kultura uczy nas bezustannej wielozadaniowości”. Praca sprawia, że myślimy, przetwarzamy i analizujemy ciągle nowe sposoby działania. Zużywa dużo energii psychicznej, co utrudnia znalezienie przestrzeni na relaks. Dlatego odpoczynek od pracy, wyłączenie laptopa i pozostawienie spraw służbowych poza godzinami pracy to właśnie odpoczynek psychiczny, na który każdy z nas zasługuje.

3. Odpoczynek sensoryczny

Dotyczy ilości bodźców, które każdy znas odbiera. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z ich ilości w ciągu dnia. Pozostajemy przez to na poziomie „przeciążenia sensorycznego”. Dużą przeszkodą jest ogromna liczba powidomień, którymi jesteśmy bombardowami. Dlatego warto skórcić czas spędzany przed ekranami i zmniejszyć liczbę powiadomień na swoich urządzeniach. Sam decyduj, kiedy angażujesz się w korzystanie ze sprzętów. Z pewnością zauważysz, jak dużo spokoju dzięki temu odzyskasz.

4. Odpoczynek twórczy

Twórczy odpoczynek to „pozwolenie sobie na docenienie piękna”. Chodzi tu zarówno o piękno natury, jak i sztuki, muzyki czy teatru. Kiedy poznajemy kreatywności innych, rozbudza się nasza własna. Inspirowanie się to coś bardzo nieuchwytnego, co wnosi wiele jakości do życia. Nawet jeśli teraz musimy zwrócić się do doznań wirtualnych, warto doświadczać piękna w jakiejkolwiek formi. Ten rodzaj twórczego wypoczynku potrafi zaskakująco naładować swoje psychiczne akumulatory.

5. Odpoczynek emocjonalny

Jest możliwy przy kimś, z kim naprawdę możemy być sobą. Nie trzeba wtedy poskramiać swoich emocji, aby były łatwiejsze do strawienia dla innych. Bycie autentycznym i prawdziwym to olbrzymi luksus. Czujemy wtedy, że nie musimy już udawać. Odpoczynek emocjonalny pomaga w utrzymaniu zdrowia psychicznego, ponieważ nie boimy się też okazać trudnych emocji. Bliska osoba nie wydaje nad nami osądów, ale udziela potrzebnego wsparcia.

6. Odpoczynek towarzyski

Nie zawsze ilość kontakót społecznych idzie w parze z ich jakością. Dlatego obecność innych ósb może nas przytłaczać. Dlatego tak ważny jest odpoczynek towarzyski. Mieliśmy okazję doświadczyć go na początku pandemii koronawirusa, kiedy praca przeniosła się do domów, a rozmowy na skype. Nie musielismy codziennie widywać osób w pracy czy na spotkaniach. To z pewnością było wielu osobom potrzebne. Chociaż przeciągająca się pandemia sprawia, że taka izolacja jest bardzo trudna, niemal każdy wyniósł z niej coś cennego dla siebie.

7. Odpoczynek duchowy

Jak twierdzi dr Dalton-Smith, „u podstaw duchowego odpoczynku jest poczucie akceptacji i przynależności do czegoś innego niż tylko nasze własne ja”. Dlatego odpoczynek duchowy może być oparty na wierze lub religii. Doświadczenie sensu płynącego z doświadczeń duchowych pozwala niejako odpocząć od realnego zycia. Wiemy, że istnieje większa siła, która się o nas troszczy. Doświadczamy potrzeby pomocy innym ludziom. Kiedy robimy coś z poczuciem, że przyczyniamy się do czegoś większego, jest to forma duchowego odpoczynku.

