Oto, jak znaleźć radość w swoim codziennym życiu – nawet, gdy wydaje się okropne

Pandemia daje się nam we znaki już od wielu miesięcy. Przestaliśmy wychodzić z domów, nasze życie społeczne i kulturalne na długi czas przestało istnieć. I chociaż teraz na pewnych warunkach znów możemy – przynajmniej przez pewien czas – odwiedzać muzea, teatry i filharmonie, podziwiać kunszt twórczej pracy artystów wszystkich epok i cieszyć nasze oczy i dusze, radość z życia gdzieś uciekła. Jak ją odnaleźć, a może po prostu rozbudzić w sobie na nowo? Paradoksalnie, nie jest to takie trudne, jak mogłoby sę wydawać.

W poszukiwaniu szczęścia

– O ile szczęście można łatwo „wytworzyć”, radość przychodzi dzięki stworzeniu odpowiednich warunków do jej nagłego pojawienia się – mówi dr Forrest Talley, psycholog kliniczny z Kalifornii. – Szczęście może przynieść poranna filiżanka dobrej kawy lub zabawny film. Z drugiej strony radość jest trudniejsza do kultywowania. To ciągły proces, który wymaga czasu.

A jednak warto dążyć do tych chwil radości ze względu na wszystkie korzyści zdrowotne, jakie uzyskujesz po drodze.

– Liczne badania sugerują, że szczęście i radość pozwalają obniżyć tętno i ciśnienie krwi, a także wzmocnić układ odpornościowy – mówi Susan Damico z Devereux Center for Resilient Children. – Ponadto osoby, które doświadczają więcej pozytywnych emocji, mają również mniej chorób.

Znalezienie radości prowadzi również do dłuższego życia. Badania opublikowane w Journal of Happiness Studies wykazały, że szczęśliwsze osoby żyły dłużej w 53 proc. przypadków.

Sposoby na znalezienie radości w życiu

No dobrze, ale co z tymi sposobami na znalezienie radości?

Poszukaj sensu w codzienności



Chociaż wydarzenia 2020 roku z pewnością utrudniają sprawę, zastanów się, czego możesz się nauczyć z tych trudnych okoliczności. Jeśli pandemia jest twoim źródłem problemów, spróbuj znaleźć w niej jakieś znaczenie. Może zdałeś sobie sprawę, że lubisz spędzać więcej czasu z rodziną i nie chcesz wracać do biura na pięć dni w tygodniu. Zrozumienie, czego nauczyła cię kwarantanna, może sprawić, że trudniejsze dni będą łatwiejsze do zniesienia.



Zrób w życiu miejsce na pasje



Jeśli twój dzień jest pełen obowiązków, zastanów się, jak to zrobić, by poświęcić nawet 15 minut na zajęcie, które cię pasjonuje: czy to szycie maseczek dla potrzebujących, czy też czytanie nowej książki z dzieckiem. Twoja radość pochodzi z tego, co cię interesuje, a twoja pasja jest twoim celem. Odnalezienie radości w życiu prowadzi do zrozumienia, co sprawia, że ​​twoje życie jest poukładane, sensowne i ma cel.



Wyznacz cel poza swoją strefą komfortu



Każdego dnia czujesz się tak samo? Potrzebujesz czegoś, co cię ożywi. Popracuj nad nowym celem, który wydaje się interesujący, mający znaczenie i stanowiący wyzwanie - coś, co wyprowadza cię z twojego status quo - jak przebiegnięcie półmaratonu. To nie tylko przyniesie trwałą radość, ale po osiągnięciu celu doświadczysz takiego poczucia radości, której wspomnienie przyniesie również radość.



Bądź „tu i teraz”



Zwykle myślimy o przeszłości lub planujemy przyszłość - ale żaden sposób myślenia nie przyniesie Ci radości. Znalezienie radości może naprawdę istnieć tylko w chwili obecnej. Odtwarzanie przeszłości lub przewidywanie przyszłości pozbawia nas łączności z naszą własną rzeczywistością i może spowodować wiele bólu. Jeśli nauczysz się istnieć w teraźniejszości, uwolnisz się od bólu związanego z przeszłością lub przyszłością.



Zmierz się z przeszłością



Zastanawianie się nad błędem popełnionym kiedyś w pracy to jedno - ale może się zdarzyć, że cierpisz z powodu traumy, która wymaga większej uwagi. Negatywne doświadczenia i ból z przeszłości mogą tworzyć bariery w „dostępie" do radości. Przepracowanie wyjścia poza te bariery jest trudne, ale warto. Dlatego pozwól sobie na znalezienie dobrego terapeuty lub doradcy.

