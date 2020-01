Postanowienie noworoczne, które każdy powinien wprowadzić. Będziesz zaskoczony

– Śmiech pozytywnie wpływa na pracę serca. Pobudza krążenie, przez co dostarcza większej ilości tlenu do organizmu. Lepsze zaopatrzenie płuc w powietrze sprzyja również dotlenieniu mózgu, który wytwarza więcej endorfin, uznawanych nie tylko za hormony szczęścia, ale także za naturalne substancje przeciwzapalne. Jednocześnie hamowane jest wydzielanie tzw. hormonów stresu, dzięki czemu łagodzone są między innymi bóle głowy i mięśni. Śmiech jest świetną gimnastyką dla mięśni brzucha, ramion, czy twarzy. Uśmiechnięta twarz jest młodsza i pogodniejsza. Radośni ludzie przyciągają innych. Człowiek radosny, to człowiek szczęśliwszy. Warto wiec się śmiać częściej i zarażać śmiechem innych – wylicza zalety śmiechu lekarka Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Okazuje się, że śmiech jest także sprzymierzeńcem w prewencji chorób neurodegeneracyjnych. Obniżając poziom hormonu stresu – kortyzolu, nie tylko poprawia ogólne samopoczucie, ale też ogranicza degenerację neuronów, dzięki czemu poprawia się zdolność zapamiętywania.

Zbadali to naukowcy z Uniwersytetu Loma Linda w Calif (pod kierunkiem dr Gurindera Singh Bainsa), którzy podzielili pacjentów na dwie grupy: zdrowych i chorych na cukrzycę. Obie grupy poproszono o oglądanie 20-minutowych śmiesznych filmów, a następnie przeprowadzano testy oceniające zapamiętywanie, wizualne rozpoznawanie oraz zdolność uczenia się. Dodatkowa, trzecia grupa starszych pacjentów poddanych badaniu wykonała tylko końcowy test, bez oglądania filmów.

Okazało się, że osoby z obu grup, które oglądały filmy w porównaniu z grupą kontrolną wykazywały znaczną poprawę wszystkich badanych funkcji poznawczych! Ciekawe jest to, że największe spadki poziomu kortyzolu i jednocześnie najlepsze wyniki testów uzyskali pacjenci chorzy na cukrzycę.

Wyniki badania prezentowano podczas tegorocznego spotkania naukowców Experimental Biology w San Diego.

Dziedzina badań potwierdzająca naukowo, że śmiech ma dobroczynny wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka nazywa się gelotologia.

Powszechnie wiadomo, że śmiech wiąże się ze zwiększonym wydzielaniem endorfin i dopaminy w mózgu, co poprawia jakość życia starszych pacjentów. Zdaniem naukowców redukcja poziomu stresu poprzez śmiech może być kluczem do poprawy zdolności pamięciowych.

Warto więc dużo się śmiać, ale i zadbać o to, aby jak najwięcej śmiali się nasi seniorzy. Pomijając zresztą kwestie zdrowotne, uśmiechnięty senior będzie miał po prostu lepsze życie.

Monika Wysocka, zdrowie.pap.pl

