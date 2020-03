6 sposobów na walkę z syndromem poniedziałku. Dlaczego tak stresujemy się powrotem do pracy po weekendzie?

Syndrom poniedziałku to nic innego jak lęk przed powrotem do pracy. Do głównych przyczyn takiej fobii należy nadmiar pracy, brak czasu na odpoczynek i regenerację, złe relacje z współpracownikami oraz stresująca atmosfera. Jak sobie z tym poradzić?

Jak odnaleźć balans między życiem prywatnym a zawodowym?

Nie przynoś pracy do domu. To zakłóci porządek dnia i może wywołać nadmiar stresu.



Zaplanuj czas poświęcony wyłącznie rodzinie i przyjaciołom. Nie pozwól im zapomnieć, że są dla ciebie najważniejsi.



Informuj bliskich oplanach zawodowych. Dzięki temu będą wiedzieć, kiedy nie będziesz dla nich dostępny.



Znajdź trochę czasu dla siebie. Relaks i odpoczynek poprawią nastrój i dodadzą energii.



Wybierz zawód, który sprawia ci przyjemność. Wówczas nawet nadmiar pracy nie bę∂zie dla ciebie dużym obciążeniem psychicznym.

W teorii przeciętny człowiek pracuje 40 godzin w tygodniu. W rzeczywistości jednak na pracę poświęcamy znacznie więcej czasu. Nie chodzi tu bowiem tylko o nadgodziny i kończenie różnych zadań późną nocą w domu. Do wypalenia zawodowego i znacznego przemęczenia organizmu prowadzą także długie dojazdy do pracy, środowisko pracy, specyfika pracy, brak zadowolenia z własnej pracy i brak pozytywnych sygnałów ze strony przełożonych.

Jeśli praca staje się naszym głównym elementem życia i zaczyna pochłaniać cały czas, nawet ten wolny, trzeba się na chwilę zatrzymać i przeanalizować swoje życie prywatne i zawodowe.

