Nowe metody łagodzenia depresji. Pomoże intensywna stymulacja mózgu?

Depresja jest wiodącym zaburzeniem psychicznym na całym świecie. National Institute of Mental Health szacuje, że 17,3 miliona dorosłych doświadczyło epizodu depresji w 2017 roku w samych tylko Stanach Zjednoczonych. Myśli samobójcze są powszechne wśród osób z poważną depresją lub zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym. Leki przeciwdepresyjne mogą złagodzić objawy depresji, ale terapia trwa kilka tygodni. Dlatego naukowcy oczekują opracowania nowych metod leczenia, które będą nie tylko bezpieczne i skuteczne, ale również będą działać szybko.

Nowa metoda ze Stanford

Ketamina i terapia elektrowstrząsowa (ECT) to dwie sprawdzone metody szybkiego leczenia myśli samobójczych. Jednak niektórzy eksperci mają obawy dotyczące skutków ubocznych związanych z tymi zabiegami. Największe piętno narosło wokół stosowania ECT, przez co ​​ostatnio jest rzadziej wykorzystywany. Aby zaspokoić potrzebę nowego, skutecznego leczenia depresji, naukowcy z Stanford University School of Medicine w Kalifornii opracowali nową formę powtarzalnej stymulacji magnetycznej (rTMS). Nazwali ją Stanford Accelerated Intelligent Neuromodulation Therapy lub SAINT. W małym, wstępnym badaniu opublikowanym online w The American Journal of Psychiatry, SAINT szybko rozwiązał objawy depresji u 90 proc. pacjentów.

Warto jednak zauważyć, że próba była „otwarta”, co oznacza, że ​​zarówno uczestnicy, jak i badacze byli świadomi charakteru leczenia. Nie było również grupy kontrolnej, która wykluczyłaby efekt placebo. Niemniej jednak zdaniem naukowców, tak wysoki wskaźnik powodzenia nie był spotykany nawet w innych badaniach otwartych. „Nigdy nie było terapii depresji opornej na leczenie, która łamałaby 55 proc. wskaźników remisji w testach otwartych” – mówi dr Nolan Williams, główny autor badania. Co najważniejsze, wydaje się, że SAINT szybko eliminuje myśli samobójcze u wszystkich pacjentów. Jedynymi zgłoszonymi działaniami niepożądanymi były zmęczenie i pewien dyskomfort podczas leczenia.

