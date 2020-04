Ciemna strona pracy zdalnej. Jak na podstawowe funkcje wykonawcze wpływa kac?

Ostatnie badanie objęło trzydzieści pięć osób w wieku od 18 do 30 lat, które zgłosiły kaca przynajmniej raz w ciągu ostatniego miesiąca. Osoby wykonały testy, które oceniały ich zdolność do przełączania uwagi między zadaniami, aktualizowania i przetwarzania informacji z wielu źródeł oraz kierowania i planowania zachowaniami, jednocześnie doświadczając kaca.

Odkrycia pokazują, w jaki sposób osoby na kacu mają ograniczoną zdolność do zatrzymywania informacji w pamięci krótkotrwałej – na przykład zachowania numeru telefonu podczas odbierania wiadomości w tym samym czasie. Podkreślają również upośledzenia, jeśli chodzi o zdolność jednostek do przełączania uwagi między zadaniami i skupiania się na celu.

Niewiele badań sprawdzało, w jaki sposób kac wpływa na kluczowe procesy poznawcze, tak zwane „podstawowe funkcje wykonawcze”, których używamy w życiu codziennym do planowania, wyznaczania celów i podejmowania decyzji.

Na kacu jesteś mniej wydajny

Główny autor Craig Gunn z Bath's Department of Psychology wyjaśnił: „Wiemy, że kac może wiązać się z dużymi kosztami ekonomicznymi, ale nie wiedzieliśmy, jak kac wpływa na naszą zdolność do przełączania uwagi z jednego zadania na drugie, aktualizowania informacji w naszym umyśle i utrzymywania skupienia uwagi na wyznaczonych celach. W naszym badaniu poprosiliśmy uczestników o wykonanie zadań pomiaru tych procesów, gdy mieli kaca i ponownie, gdy nie spożywali alkoholu. Wyniki sugerują, że wszystkie te procesy są zaburzone przez kaca, co może mieć konsekwencje dla innych aspektów naszego życia”.

Starszy autor, dr Sally Adams z Addiction & Mental Health Group na University of Bath, dodał: „Nasze dane pokazują że upośledzenie to prawdopodobnie wynika ze zmniejszonej zdolności do wykonywania kilku podstawowych funkcji wykonawczych, które są ważne w przypadku zadań takich jak wydajność w miejscu pracy i prowadzenie pojazdu”.

Autorzy sugerują, że te ustalenia mogą mieć również istotne implikacje w obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Na początku tego miesiąca Alcohol Change UK oszacowało, że 8,6 miliona dorosłych w Wielkiej Brytanii pije częściej. Osoby pijące dużo w domu są bardziej narażone na kaca następnego dnia, co może mieć wpływ na ich zdolności i produktywność podczas pracy w domu.

