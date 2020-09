Jak rozpoznać depresję? Czasem daje nietypowe objawy

Jak rozpoznać depresję, jakie są jej objawy? Wiadomo już, że jej biologiczną przyczyną są zaburzenia neuroprzekaźników w układzie nerwowym. Skłonności do depresji mogą też być dziedziczone. Kto jej doświadcza? Odpowiedzi na nurtujące pytania znajdziecie w materiale.

Depresja kojarzy nam się najczęściej ze smutkiem, brakiem chęci do życia i myślami samobójczymi. Osobę, która zmaga się z depresją wyobrażamy sobie jako kogoś smutnego, zrezygnowanego, spędzającego czas samotnie w domu. Zapominamy o tym, że niektórzy potrafią bardzo długo maskować objawy depresji, robiąc dobrą minę do złej gry i stwarzając pozory.

Często też osoby, które mają depresję nie wiedzą, że zmagają się z tak poważną chorobą. Wydaje im się, że muszą wystąpić typowe, charakterystyczne objawy, w tym myśli samobójcze, by można było mówić o depresji i szukać pomocy. Tymczasem choroba ta może przejawiać się na różne sposoby, zanim na dobre się rozwinie i kompletnie wywróci życie do góry nogami. Warto wiedzieć, w jaki sposób może objawiać się depresja.

Pierwsze objawy depresji:

Zwiększyła się twoja tolerancja na ból

Zdawać by się mogło, że osoby zmagające się z depresją wyjątkowo źle znoszą ból fizyczny i emocjonalny. Często tak się dzieje. Jednak jednym z objawów depresji może być też zwiększenie tolerancji dla negatywnych zdarzeń, w tym bólu fizycznego, zawirowań emocjonalnych, konfliktów z innymi itd. Warto o tym pamiętać i nie bagatelizować tego objawu.



Rozgrzebujesz rany

W depresji mamy tendencję do ponownego rozmyślania nad dawnymi błędami. To, że na nowo je analizujemy to jedno. Zdarza się też, że ponownie zaczynamy coś przeżywać, denerwujemy się lub rozpaczamy nad czymś, co się stało w przeszłości. Nad czymś, co teoretycznie dawno już przerobiliśmy. Bywa, że popadamy w filozoficzne spirale i zaczynamy skupiać się wyłącznie na negatywnych informacjach, płynących ze świata i dołujemy się nimi. Oczywiście, takie wiadomości u każdego wywołują smutek. Jeśli jednak zauważyłeś, że ostatnio skupiasz się wyłącznie na ponurych doniesieniach, jest to sygnał ostrzegawczy.



Masz problemy ze snem

Niedobór snu i chroniczne niewyspanie mogą powodować depresje. Ale też depresja może się objawiać problemami ze snem. Dlatego też czasami trudno określić, co jest przyczyną a co skutkiem. Rozwiązanie tej zagadki lepiej zostawić specjaliście. My natomiast nie powinniśmy ignorować problemów ze snem, wybudzania się w nocy, utrudnionego zasypiania.



Straciłeś apetyt lub nadmiernie się objadasz

Depresyjny nastrój może prowadzić do poważnych zmian w nawykach żywieniowych - nadmierne przejadanie się i przyrost masy ciała, zmniejszona ilość posiłków i utrata masy ciała, powtarzające się wybory żywieniowe, prowadzące do niedożywienia itp. Warto zwrócić uwagę, czy zaczynamy jeść z nudów, dla poprawy nastroju, rekompensaty niewielkich porażek.



Straciłeś motywację do działania

Chociaż jest to jeden z głównych i najczęstszych objawów depresji, wiele osób nie potrafi dostrzec utraty motywacji lub też bagatelizuje swój stan. Utrata motywacji powoduje, że nie potrafimy wydostać się z błędnego koła, w którym się znaleźliśmy i to z różnych powodów. Brak motywacji może się objawiać na różne sposoby, np. rezygnujesz z randki, choć nie chcesz być samemu, nie szukasz innej pracy, chociaż bardzo źle się czujesz w obecnej.



Ulubione czynności przestały sprawiać ci przyjemność

Jeszcze nie tak dawno pasjami czytałeś książki. Bywało nawet, że zarywałeś noce. Regularnie też odwiedzałeś księgarnie i biblioteki. Teraz nawet tego nie chce ci się robić. Czytasz zdecydowanie mniej, zauważyłeś, że się do tego zmuszasz. A może uprawiałeś jakiś sport? Kolekcjonowałeś różne przedmioty? Lubiłeś chodzić do kina lub teatru? Jeżeli coś, co lubiłeś robić, przestało sprawiać ci radość, może to być pierwszy sygnał ostrzegawczy, że dzieje się coś niedobrego. Warto zwrócić też uwagę na to, czy cokolwiek jest w stanie cię zaciekawić lub rozbawić? A może czynności i zdarzenia są po prostu "znośne"?

7 fizycznych objawów depresji: