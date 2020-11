Dlaczego warto trzymać cięte kwiaty w domu? Mają one wpływ na zdrowie

Badanie opublikowane w czasopiśmie Complementary Therapies in Medicine wykazało, że posiadanie świeżych kwiatów lub zieleni w domu, biurze lub w pobliżu łóżka szpitalnego może być świetnym sposobem na złagodzenie stresu. Nowym odkryciem jest jednak to, że mogą one mieć bardziej bezpośredni wpływ fizyczny – na przykład zmniejszyć ból.

Eksperyment z kwiatami na oddziale

Terapeutyczny wpływ roślin na pacjentów chirurgicznych jest tak znaczący, że mają tendencję do zgłaszania niższych poziomów bólu, zgodnie z badaniem przeprowadzone przez American Society for Horticultural Science. W badaniu wykorzystano dane od 90 pacjentów po operacji wyrostka robaczkowego. Zostali podzieleni w zależności od tego, ile roślin było w ich pokojach. Niektórzy mieli ich kilka, inni jedną, pozostali leżeli w salach bez roślin. Co pokazały wynik eksperymentu? Ci, którzy mieli więcej kwiatów w swoim otoczeniu byli spokojniejsi, a także odczuwali mniejszy ból pooperacyjny. Częściej zachowywali też pozytywne myślenie.

Dlaczego kwiaty mają dobry wpływ na zdrowie?

Kwiaty sprawiają, że ludzie czują się lepiej, a wtedy podświadomie ignorują nieprzyjemne odczucia fizyczne. Jest to więc działanie psychosomatyczne. To dlatego pacjenci z kwiatami w pokojach mieli również niższe ciśnienie krwi, wolniejsze tętno, a także niższy poziom bólu. Nawet osoby, które nie deklarowały się jako wielbiciele kwiatów, odczuły poprawę swojego nastroju.

