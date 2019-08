Bądźmy ze sobą szczerzy – czasy, gdy palenie papierosów uważano za atrakcyjne, dawno minęły. Jeśli jesteś nałogowym palaczem, doskonale też wiesz, że twoje sięganie po papierosa dla przyjemności, też odeszło w niepamięć. Dziś robisz to, bo musisz. Ponieważ czujesz głód nikotynowy i masz wyrobiony szereg nawyków, związanych z paleniem. Psychicznie i fizycznie nie potrafić rozstać się z nałogiem. Mówi się, że wystarczy silna wola. Niektórzy mówią, że rzucili z dnia na dzień. To kwestia indywidualna. I jeśli widzisz (np. podejmowałeś już próby), że problem dotyczy ciebie, warto mieć w tej walce tajną broń. Np. produkty zawierające nikotynę i dopuszczone do użytku (bez recepty) jak nikotynowa terapia zastępcza czy też skorzystać z naturalnych sposobów walki z tym silnym uzależnieniem.

Naturalne metody, wspomagające rzucanie palenia

1. Świeży sok z limonki

Niedawne tajskie badanie, opublikowane w czasopiśmie Journal Of The Medical Association w Tajlandii donosiło, że świeża limonka może być realną alternatywą dla gumy nikotynowej – chociaż nie tak skuteczna jak guma, pomogła uczestnikom badania ograniczyć nawyki. Limonka ma tę zaletę, że jest tania, łatwo dostępna i nietoksyczna.

2. Aktywność fizyczna

Sport jest jedną z najlepszych opcji. Ćwiczenie na bieżni może nie tylko pomóc oderwać myśli od palenia i pomóc w przywróceniu pełni funkcjonalności płuc, ale wiąże się również z krótkotrwałym zmniejszeniem chęci zapalenia papierosa.

3. Hipnoza

To może wydawać się trochę kontrowersyjne, ale hipnoza naprawdę może pomóc długoterminowym palaczom rzucić nałóg. W metaanalizieprawie 60 badań stwierdzono, że hipnoza jest co najmniej częściowo skuteczna – i całkowicie bezpieczna – w rzucenia palenia.

4. Suplementacja magnezem

Palenie wyczerpuje zasoby magnezu w organizmie. Badania wykazały, że zwiększenie spożycia magnezu przez miesiąc znacznie zmniejsza liczbę papierosów, które prawdopodobnie będziesz palić. Magnez sprzyja również relaksacji i zwalcza depresję, lęk, bóle głowy, drażliwość i inne objawy występujące u osób próbujących rzucić palenie.

Dlaczego jak najszybciej musisz przestać palić?

Każdy wiem jest dobry, a im wcześniej to zrobisz, tym lepiej. Od tego naprawdę zależy długość twojego życia. A dym papierosowy jest jednym z najistotniejszych czynników rozwoju raka. Najczęściej tego, który atakuje płuca.

Palenie nie tylko wpływa na płuca: jest związane z rozwojem raka jamy ustnej i gardła, przełyku, żołądka, jelita grubego, odbytnicy, wątroby, trzustki, krtani, tchawicy, oskrzeli, miedniczek i nerek, pęcherza moczowego i szyjki macicy i powoduje ostrą białaczkę szpikową. To dlatego, że papierosy i inne wyroby tytoniowe zawierają do 7000 chemikaliów.

Dym tytoniowy niekorzystnie działa także na układ sercowo-naczyniowy i ośrodkowy układ nerwowy. Palenie może więc powodować:

niepokój,



drażliwość,



zmniejszenie smaku i zapachu,



choroby układu krążenia,



uporczywy kaszel,



astmę,



zaburzenia erekcji,



cukrzycę



i wiele innych.

Nie zwlekaj z rzuceniem palenia. To najlepsza decyzja, jaką może podjąć palacz.

