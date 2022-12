Czy istnieje sposób na szybkie wytrzeźwienie? 4 przydatne wskazówki

Po spożyciu alkoholu potrzebny jest czas, bo alkoholu z krwi pozbywa się wątroba. Czyni to we własnym tempie, przeciętnie usuwając 0,15 promila alkoholu na godzinę. Metody takie jak sen, mocna kawa, dużo wody, chłodna kąpiel, bieg – mogą pobudzić, ale na pracę wątroby nie będą miały wielkiego wpływu. Warto też pamiętać, że jedzenie tłustych potraw wprawdzie spowalnia wchłanianie alkoholu do krwi, ale nie eliminuje go. Co więcej, im później alkohol dotrze do wątroby, tym później zacznie go ona metabolizować. Tym samym proces trzeźwienia się wydłuży.

Mity o pozbywaniu się alkoholu z organizmu

– Niestety, nietrzeźwość na drogach ciągle wspierana jest przez wiele fałszywych przekonań dotyczących trzeźwienia. Wciąż za mała jest też wiedza na temat wpływu substancji psychoaktywnych na zdolność prowadzenia pojazdów – mówiła na konferencji prasowej dyrektor PARPA Katarzyna Łukowska.

Niektórzy sądzą na przykład, że wystarczy wziąć drzemkę, pójść pobiegać, podczas picia alkoholu jeść tłuste potrawy, wziąć zimny prysznic, by szybciej wytrzeźwieć. PARPA przypomina, że głównym organem, który pozbywa się alkoholu z organizmu jest wątroba i tego rodzaju działania nie mają wielkiego wpływu na jej pracę. Przeciętnie wątroba pozbywa się alkoholu w tempie około 0,15 promila na godzinę.

To, ile będziemy mieć promili we krwi, zależy od tego, ile ważymy oraz cech osobniczych. Dlatego mężczyzna ważący 70 kg będzie miał po wypiciu małego piwa średnio 0,2 promila alkoholu we krwi, ale może się zdarzyć, że w indywidualnym przypadku ta wartość będzie wyższa lub niższa.

Najwyższe stężenie alkoholu we krwi jest osiągane po około 0,5 – 1 godzinie u osoby pijącej na tzw. pusty żołądek i około 1,5 – 3 godziny u osoby, która przed i w trakcie picia jadła. Trzeba też pamiętać, że to, czy jemy przed i w trakcie picia alkoholu nie wpływa na maksymalne wartości stężenia alkoholu we krwi – zależą one wyłącznie od ilości czystego alkoholu, jaki wypijemy. Jedząc przed i podczas picia zwiększamy jedynie czas wchłaniania się alkoholu.

Mitem jest też przekonanie, że szybciej trzeźwieje się po jakimś rodzaju alkoholu (np. po wódce). Zarówno wódka, jak i piwo czy wino zawierają etanol i to ten związek jest substancją psychoaktywną, która powoduje stan upojenia i z której wątroba oczyszcza nasz organizm.

Naukowcy: kawa nie pomaga wytrzeźwieć

Wokół przyspieszania trzeźwienia i leczenia kaca powstało wiele mitów. Jednym z nich jest właśnie przeświadczenie, że kawa pomaga wytrzeźwieć. Profesor Tony Moss z London South Bank University w brytyjskim programie „Food Unwrapped” obalił ten popularny mit. Naukowiec przywołał swoje badania, w których udział wzięło pięciu studentów. Zaproszono ich do pubu i serwowano alkoholowe drinki, dostosowane zawartością alkoholu do ich masy ciała i wzrostu. Gdy już byli lekko wstawieni, naukowcy poprosili ich o wykonanie prostego testu, sprawdzającego koordynację ręka-oko. Musieli oni przeprowadzić metalowe koło przez drut, ale tak, by go nie dotknąć. Oczywiście żadnemu się to nie udało.

Następnie podano studentom kawę do wypicia i poproszono o ponowne wykonanie zadania. Chociaż każdy z nich sprawiał wrażenie bardziej skupionego, żadnemu nie udało się przejść testu. Ponadto profesor Moss alkomatem sprawdzał poziom alkoholu w wydychanym powietrzu. Nie zmalał on po wypiciu kawy.

Bardzo podobne badania wykonano parę lat temu na myszach i efekty były takie same.

Lepiej więc nie przeceniać swoich możliwości, nawet jeśli po wypiciu kawy czujemy się lepiej. Napój ten nie ma magicznych właściwości i nie zredukuje ilości alkoholu we krwi.

Co zrobić, żeby szybciej wytrzeźwieć i zwalczyć kaca?

Tak naprawdę to, jak szybko wytrzeźwiejemy, zależy od kilku czynnikiem, np. masy ciała, wzrostu, rodzaju alkoholu, posiłku, stanu zdrowia, przyjmowanych leków, częstotliwości picia. Ważne jest także to, co zrobimy przed pójściem spać. Wypicie kilku szklanek wody z pewnością ułatwi rano wstanie z łóżka.

Najlepsza metoda walki z kacem opiera się na trzech elementach: należy intensywnie nawadniać organizm wodą, zjeść pożywny i zdrowy posiłek, zapewnić sobie odpowiednią ilość snu.

Lepiej natomiast zrezygnować z kawy, napojów energetycznych i popularnego „klina”.

Jak wytrzeźwieć w 5 minut?

Jeśli chcesz szybko wytrzeźwieć, możesz sięgnąć po sprawdzone sposoby:

zażyć glukozę

pić wodę

pić wodę z kiszonek



zjedz coś

Pamiętaj jednak, że nie sprawią one, że w kilka minut wydalisz z organizmu cały alkohol, który spożyłeś!

1. Zażyj glukozę

Jeśli chcemy szybko wytrzeźwieć, powinniśmy przyspieszyć pracę wątroby. Jak to zrobić? Warto spróbować zażyć glukozę. Spożycie alkoholu sprawia, że wątroba nie radzi sobie z prawidłową syntezą cukrów. Jeśli chcemy poprawić proces wchłaniania alkoholu, a jednocześnie szybko wytrzeźwieć, możemy po spożyciu alkoholu sięgnąć po roztwór glukozy. Kupimy go w aptece. Wystarczy rozpuścić trochę glukozy w wodzie i wypić, a nastąpi przyspieszenie trzeźwienia.

2. Pij wodę

Nawodnienie organizmu odgrywa kluczową rolę przy szybszym trzeźwieniu. Picie wody jest wskazane nie tylko po spożyciu alkoholu, ale również w trakcie. Dzięki temu skutki picia są mniej uciążliwe. Duża ilość wody mineralnej uzupełni braki wody spowodowane spożyciem alkoholu (który wypłukuje ją z organizmu razem z pierwiastkami i składnikami mineralnymi), a to wywoła poprawę samopoczucia.

3. Pij wodę z kiszonek

Woda z kiszonych warzyw zawiera duże ilości witaminy C, a to wywołuje zastrzyk energii. Oprócz tego jest źródłem potasu, żelaza, magnezu, witaminy A, witamin z grupy B, witaminy E. Wielką zaletą kiszonek jest to, że wspierają metabolizm tłuszczów, jeśli więc w czasie spożycia alkoholu zjemy tłusty posiłek, warto później sięgnąć po wodę z kiszonek, by przyspieszyć trawienie i poprawić funkcjonowanie układu pokarmowego.

4. Zjedz coś ciepłego – najlepiej jajecznicę lub zupę

Po spożyciu alkoholu warto zjeść ciepły posiłek, by rozgrzać organizm i przyspieszyć procesy trawienne. Warto sięgnąć po jajka, które są bogate w cysteinę, przyspieszającą odtruwanie organizmu. Oprócz tego sprawdzą się również ciepłe i pożywne zupy czy dania z łososia.

