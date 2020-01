Znaki zodiaku a nałogi. „W tym roku wszyscy muszą dbać o wątrobę”

Jedni nie wyobrażają sobie, jak można wierzyć w horoskopy, inni na ich podstawie dokonują życiowych wyborów. Niezależnie od tego, w której grupie jesteś, sprawdź, czy twój znak zodiaku ma skłonności do sięgania po używki i czy łatwo się uzależnia. Może to być dla ciebie cenna informacja lub... powód do śmiechu.

– Zawsze muszą na alkohol uważać ryby. To jest ten znak zodiaku, który – jak to ryba – lubi popłynąć – powiedziała astrolog Miłosława Krogulska. Które znaki zodiaku są najbardziej narażone na nałogi i jakie czynniki na to wpływają? Najmniej narażone są osoby spod znaku panny, ponieważ znak ten uważany jest za najbardziej odpowiedzialny. Panny cenią sobie zdrowe i raczej stronią od zachowań, które destrukcyjnie wpływają na zdrowie psychiczne i fizyczne. Horoskopy i astrologię warto traktować z przymrużeniem oka. Nie wiesz, jakim znakiem zodiaku jesteś? Sprawdź po dacie urodzenia BARAN – 21 marca – 19 kwietnia



BYK – 20 kwietnia – 22 maja



BLIŹNIĘTA – 23 maja – 21 czerwca



RAK – 22 czerwca – 22 lipca



LEW – 23 lipca – 23 sierpnia



PANNA – 24 sierpnia – 22 września



WAGA – 23 września – 22 październik



SKORPION – 23 października – 21 listopada



STRZELEC – 22 listopada – 21 grudnia



KOZIOROŻEC – 22 grudnia – 19 stycznia



WODNIK – 20 stycznia – 18 lutego



RYBY – 19 lutego – 19 marca

Czytaj także:

Jak znaleźć motywację, by rzucić palenie? Radzi hipnoterapeutka