Palisz e-papierosy? Nowe urządzenie pozwoli ci je ograniczyć

„To pierwsze w swoim rodzaju urządzenie, które można łatwo przymocować do wszystkich rodzajów e-papierosów i innych zestawów do dostarczania nikotyny, aby pomóc wypełnić luki w wiedzy na temat vapingu i pomóc użytkownikom ograniczyć palenie” – powiedział naukowiec Cornell Tech, który opracował narzędzie.

„Chcieliśmy znaleźć sposób na mapowanie, w jaki sposób ludzie używają e-papierosów i ustalenić, jakie są przyczyny”, powiedział Alexander Adams, doktorant informatyki w Cornell Tech i autor artykułu PuffPacket: A Platform for Unobtrusively Tracking the Fine-Grained Consumption Patterns of E-Cigarette Users.

W czym pomoże PuffPacket?

Popularność e-papierosów – reklamowanych jako bezpieczniejsza alternatywa dla tradycyjnych papierosów – gwałtownie wzrosła w ostatnich latach, szczególnie wśród młodych ludzi. Według raportu szacunkowa roczna sprzedaż wzrosła z 1,5 mld USD w 2014 r. Do 3,6 mld USD w 2018 r. W latach 2017–2018 wykorzystanie wzrosło o 78 proc. wśród uczniów szkół średnich i 48 proc. wśród gimnazjalistów.

Korzystanie z PuffPacket może pomóc vaperom monitorować własne zużycie nikotyny – trudniejsze do śledzenia niż w przypadku tradycyjnych palaczy. To urządzenie może pomóc naukowcom lepiej zrozumieć wiele sił wpływających na głód narkotykowy i zachowania uzależniające, a także stworzyć interwencje, które pomogą ludziom rzucić palenie.

Technologia w walce z uzależnieniem

Naukowcy opracowali trzy wersje PuffPacket z szeregiem atrybutów, takich jak łatwość dołączania i długa żywotność baterii. Urządzenie wykorzystuje własne sygnały e-papierosów, a także technologię Bluetooth, aby śledzić intensywność, czas trwania i częstotliwość inhalacji. Dane są następnie przesyłane do smartfona, który rejestruje lokalizację, czas i aktywność – na przykład chodzenie, stójkę lub jazdę samochodem – aby pomóc zidentyfikować okoliczności, które mogą skłaniać ludzi do palenia.

„Uzyskanie korelacji między porą dnia, miejscem i aktywnością jest ważne dla zrozumienia uzależnienia” – powiedział Adams. Na przykład, jeśli ktoś pominie lub opóźni pierwszy poranny e-papieros, który ma krytyczne znaczenie dla ustalenia, czy będzie mniej palić w ciągu dnia – aplikacja może wysłać zachęcającą wiadomość. Naukowcy starali się, aby PuffPacket był możliwie tani i łatwy w użyciu. Oczekuje się, że umieszczenie go bezpośrednio na urządzeniach do wapowania i zsynchronizowanie go z telefonami komórkowymi przyniesie bardziej dokładne wyniki, niż metody wymagające ręcznego rejestrowania nawyków. Aktywowany przez wdech, sygnał elektryczny e-papierosów „budzi” PuffPacket, pozwalając mu oszczędzać baterię, gdy nie jest używany.

