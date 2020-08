Przesiadujesz godzinami na Facebooku lub Snapchacie? Naukowcy mają dla ciebie ciekawe wiadomości

– Zarówno Facebook, jak i Snapchat mają osobne funkcje, które sprawiają, że użytkownicy chcą wracać i korzystać z tych platform – powiedział Dar Meshi, neurobiolog kognitywny i adiunkt w College of Communication Arts and Sciences. – Byliśmy zainteresowani oceną nie tylko problematycznego korzystania, ale także konkretnych korzyści społecznych, których ludzie mogą potrzebować, gdy z nich korzystają.

Czytaj także:

Badania pokazują, że skrócenie czasu spędzanego przed ekranem zmniejsza ryzyko śmierci

„Wygrał” Snapchat

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Addictive Behaviors Reports mierzono czas spędzony przez 472 uczestników w wieku studenckim na obu platformach, próby rzucenia palenia i problematyczne używanie. Badacze poprosili również uczestników o wypełnienie kwestionariusza, który mierzył ich preferencje dotyczące „nagród” społecznych – lub typów interakcji społecznych, które lubią – takich jak podziw, bierność, interakcje prospołeczne, relacje seksualne, towarzyskość i wreszcie negatywna potencja społeczna.

– Okazało się, że uczestnicy spędzali więcej czasu na Snapchacie niż na Facebooku, a także bardziej problematyczne okazało się korzystanie ze Snapchata – powiedział Meshi. – Zaskakujące jest jednak to, że uczestnicy zgłaszali więcej prób opuszczenia Facebooka.

Chociaż Meshi i współautor Ofir Turel, profesor systemów informacyjnych i nauk decyzyjnych, nie zbadali, jakie konkretne mechanizmy w ramach obu platform prowadziły do ​​problematycznego użycia, znaleźli psychologiczną paralelę z problematycznym używaniem przez użytkowników.

– Co ciekawe, zauważyliśmy korelację między problematycznym korzystaniem z obu platform a negatywną potencją społeczną, czyli pragnieniem ludzi, by być okrutnymi, bezdusznymi i by wykorzystywać innych dla osobistych korzyści – powiedział Meshi. – W tych ankietach pytano, na przykład, o radość z zawstydzania lub złości innych.

Meshi wyjaśnił, że osoby wykazujące bardziej problematyczne korzystanie z platform miały wyższe poziomy preferencji dla negatywnych nagród za potencję społeczną; więc im bardziej problematyczne jest twoje korzystanie, tym bardziej lubisz negatywne interakcje społeczne. Stwierdzono, że negatywna potencja społeczna, podziw (podziw od innych) i towarzyskość są pozytywnie związane z problematycznym używaniem Snapchata, ale tylko negatywna siła społeczna korelowała z problematycznym używaniem Facebooka.

Czytaj także:

Astma i alergie częściej występują u nastoletnich „nocnych marków”? Nowe badania

Badani chcieli porzucić Facebooka?

Innym zaskakującym odkryciem było to, że uczestnicy próbowali rzucić Facebooka bardziej niż Snapchat.

– Biorąc pod uwagę nasze odkrycie, że korzystanie ze Snapchata przez studentów jest bardziej problematyczne, pomyśleliśmy, że byłoby więcej prób porzucenia lub ograniczenia korzystania z niego – powiedział Meshi.

Meshi wyjaśnił, że zrozumienie, które preferencje dotyczące nagród społecznych są związane z problematycznym korzystaniem, jest niezbędne dla psychologów klinicznych, którzy prowadzą terapie pacjentów.

– Jeśli jest pacjent, który twierdzi, że ma problemy z nadużywaniem tych platform, lekarz będzie miał lepsze zrozumienie tego, co go napędza społecznie i powinien być w stanie lepiej mu pomóc – powiedział Meshi.

Czytaj także:

Czy trening w późnych godzinach pogarsza jakość snu?