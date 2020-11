Chcesz szybko wytrzeźwieć? To urządzenie ci w tym pomoże

Naukowcy stworzyli prosty system, który pomaga organizmowi usuwać alkohol w tempie szybszym niż normalnie – a kluczem do tego jest skorzystanie z pomocy... płuc, aby wspomogły wątrobę w wydalaniu alkoholu.

Alkohol i płuca – czy istnieje związek?

Zwykle wątroba usuwa 90 procent alkoholu z krwi i nie ma sposobu, aby przyspieszyć ten proces; lekarze mogą tylko próbować wspierać wątrobę. Nowe badania pokazują, że jeśli płuca również pracują, alkohol może być usuwany z krwi i organizmu nawet trzy razy szybciej.

– To bardzo podstawowe, mało zaawansowane technologicznie urządzenie, które można by wyprodukować w dowolnym miejscu na świecie: nie jest wymagana żadna elektronika, komputery ani filtry – mówi anestezjolog Joseph Fisher z Toronto General Hospital Research Institute w Kanadzie. – Dlaczego nie spróbowaliśmy tego dekadę temu?

To, że oddychanie szybko wypycha etanol z krwi, a także inne związki, zostało już dobrze udowodnione. W tym przypadku naukowcy zaadaptowali aparat oddechowy wielkości walizki, aby wspomóc ten proces i wpompować z powrotem tlen i dwutlenek węgla.

Jedną z głównych zalet systemu jest to, że zwraca dokładnie odpowiednią ilość dwutlenku węgla z powrotem do krwi, podczas gdy alkohol jest hiperwentylowany. Ma to kluczowe znaczenie dla zachowania równowagi ciała. Podczas normalnej hiperwentylacji usuwamy z krwi zarówno dwutlenek węgla, jak i alkohol, a jeśli to trwa przez dłuższy czas, może to powodować problemy.

Urządzenie leczy już zatrucia czadem

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zezwoliła na wprowadzenie na rynek urządzenia jako sposobu leczenia zatrucia tlenkiem węgla w izbach przyjęć w 2019 roku, a dzięki najnowszym modyfikacjom wydaje się, że jest to obiecujący sposób radzenia sobie również z zatruciem alkoholem.

Jak dotąd system był testowany tylko na pięciu mężczyznach, z alkoholem we krwi i bez (jako alkohol był używany jeden napój na bazie wódki). W sesjach trwających do trzech godzin wskaźniki eliminacji alkoholu z krwi wzrosły ponad trzykrotnie.

To imponujący wynik, pomimo niewielkiej wielkości próby. Następnym krokiem jest szersze przetestowanie procesu i upewnienie się, że będzie on działał u osób z dużymi ilościami alkoholu w organizmie. Osoby, które piły wódkę w badaniu pilotażowym, miały tylko nieznacznie podwyższone stężenie etanolu we krwi o około 0,1%.

– Przy niższych stężeniach etanolu we krwi upośledzona zdolność oceny i koordynacja sprawiają, że ludzie są zagrożeniem dla siebie i dla otaczających ich osób, ale wysoki poziom naraża ich na ryzyko uszkodzenia narządów i śmierci w wyniku aspiracji płucnej, depresji oddechowej i złośliwych arytmii – piszą naukowcy

