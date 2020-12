Uzależnienie ciężko rozpoznać nawet u bliskiej osoby. Podpowiadamy, jak to zrobić

American Society of Addiction Medicine (ASAM) definiuje uzależnienie jako chorobę przewlekłą, która wpływa na ośrodki nagrody i motywacji w mózgu, a także pamięć. Osoba uzależniona permanentnie pragnie jakiejś substancji lub realizowania innych nawyków behawioralnych. Często ignoruje inne dziedziny życia, aby spełnić swoje pragnienia.

Objawy uzależnienia

Ogólne oznaki uzależnienia to:

brak kontroli lub niezdolność do powstrzymania się od jakiejś substancji lub zachowania

problemy socjalizacyjne, tj. porzucanie zobowiązań lub ignorowanie związków

ignorowanie czynników ryzyka, takich jak używanie wspólnych igieł pomimo potencjalnych konsekwencji

skutki fizyczne, takie jak objawy odstawienia lub konieczność zastosowania większej dawki w celu uzyskania efektu.

Te znaki są zwykle połączone. Stopień nasilenia każdego znaku może zależeć od tego, jak długo trwa uzależnienie.

Zdrowa osoba zazwyczaj potrafi zidentyfikować negatywne zachowanie i się go pozbyć. Nie dotyczy to osoby z uzależnieniem. Zamiast przyznać, że problem istnieje, znajduje sposoby na usprawiedliwienie i kontynuowanie takiego zachowania.

Rodzaje uzależnień

Uzależnienie jest powszechnie kojarzone z nadużywaniem substancji, ale uzależnienia behawioralne, takie jak hazard, są równie poważne. Według ASAM uzależnienie występuje wtedy, gdy dana osoba nie jest w stanie konsekwentnie powstrzymać się od zachowania lub zażywania jakiejś substancji. Zwykle odbywa się to kosztem jej zdrowia psychicznego i fizycznego.

Badania sugerują, że uzależnienia behawioralne są tak samo poważne jak uzależnienia od substancji, w tym alkoholu, narkotyków i leków. Oba typy powodują uzależnienie i dają takie same lub podobne negatywne konsekwencje. Uzależnienie behawioralne może obejmować hazard, pracę, seks, zakupy, gry wideo, korzystanie z internetu lub mediów.

Bez względu na rodzaj uzależnienia ważne jest, aby rozpoznawać znaki ostrzegawcze i szukać pomocy w razie potrzeby.

Identyfikacja początkowych znaków

Na wczesnych etapach dana osoba może nie wykazywać charakterystycznych oznak pełnego uzależnienia. Niektóre wskazówki na wczesnym etapie to:

eksperymentowanie

rodzinna historia uzależnienia

szczególny pociąg do jakiejś czynności lub substancji

szukanie sytuacji, w których występuje substancja lub czynność

epizody utraty kontroli z niewielkim lub zerowym poczuciem wyrzutów sumienia.

Jeśli chodzi o typowe zachowania społeczne, takie jak picie lub palenie, ustalenie, czy istnieje problem z uzależnieniem, może być trudne. To, co wygląda na uzależnienie, może być fazą eksperymentalną lub formą radzenia sobie ze stresem. Ale prawdziwe uzależnienie, jeśli nie jest leczone, może przekształcić się w wyniszczający nawyk lub skutkować zwiększonym ryzykiem choroby.

Wskazówka: szukaj zmian w osobowości

Gdy dana osoba przejdzie przez fazę eksperymentowania lub wczesną fazę uzależnienia, prawdopodobnie wykaże poważne zmiany osobowości lub zachowania. Na początku zmiany te mogą pojawiać się nieczęsto. Znaki ostrzegawcze obejmują:

brak zainteresowania hobby lub czynnościami, które kiedyś były ważne

zaniedbanie relacji lub negatywne reagowanie na najbliższych

brak wypełniania ważnych obowiązków, takich jak praca

skłonności do podejmowania ryzyka, zwłaszcza do przyjmowania narkotyków lub kontynuowania pewnych zachowań

ignorowanie negatywnych konsekwencji swoich działań

wyraźna zmiana wzorców snu, która prowadzi do chronicznego zmęczenia

kłamstwa na temat ilości używanej substancji lub spędzonego czasu na danej czynności.

Z czasem możesz zauważyć większe wyobcowanie. Osoby uzależnione zwykle otaczają się innymi, którzy zachęcają je do kontynuowania złych nawyków. W obliczu konfrontacji mogą szukać wymówek i próbować usprawiedliwić zachowanie.

Zmiany na poziomie zdrowotnym

Innym sposobem rozpoznania uzależnienia jest zwrócenie uwagi na zdrowie psychiczne i fizyczne przyjaciela lub członka rodziny. Niezależnie od tego, czy uzależnienie dotyczy narkotyku, czy zachowania, zdrowie prawie zawsze się pogarsza.

Oznaki wskazujące na zmiany w zdrowiu to m.in.:

przekrwione lub szkliste oczy

ciągłe chorowanie

niewyjaśnione obrażenia

nagła zmiana wagi

pogorszona kondycja skóry, włosów, zębów i paznokci

zwiększona tolerancja na leki

fizyczne objawy odstawienia, takie jak pocenie się, drżenie lub wymioty

utrata pamięci lub problemy z przypominaniem

zmiana mowy, np. niewyraźne słowa.

Następujące zmiany psychiczne i emocjonalne mogą również wskazywać na problem z uzależnieniem:

nagłe zmiany nastroju

agresywne zachowanie

drażliwość

depresja

apatia

myśli samobójcze.

Ważne jest, aby wyeliminować wszelkie potencjalne medyczne przyczyny pogorszenia się stanu zdrowia. Pamiętaj, że ktoś z uzależnieniem prawie zawsze zaniża powagę swojego stanu. Jeśli nie ma innego wyjaśnienia, istnieje zwiększone ryzyko problemu z uzależnieniem.

Długoterminowe konsekwencje życiowe

W środkowej lub późniejszej fazie uzależnienia negatywne skutki będą trwalsze lub będą miały długofalowe konsekwencje. Ktoś z poważnym problemem uzależnienia może ignorować lub trywializować te skutki na rzecz kontynuowania swoich nawyków.

Potencjalne długoterminowe konsekwencje to:

choroby zakaźne, zwłaszcza przez używanie wspólnych igieł

porzucanie szkoły lub uzyskiwanie słabych ocen

zniszczone relacje z przyjaciółmi i rodziną

utrata dobrej reputacji lub nadszarpnięta reputacja

problemy z prawem

eksmisja z domu lub nieudane spłaty kredytu hipotecznego

utrata pracy

utrata praw rodzicielskich.

Podobne zdarzenia mogą mieć miejsce w życiu osób bez problemu z nałogiem. Ale mogą stać się bardziej powszechne, gdy występuje uzależnienie.

Kolejne kroki w kierunku wyzdrowienia

Ważne jest, aby mieć szybki dostęp do leczenia. Jeśli ty lub ktoś, kogo znasz, jest uzależniony, warto zwrócić się o pomoc do swojego lekarza, lokalnego ośrodka leczenia lub grupy wsparcia. Lekarz rodzinny może wystawić skierowanie do psychologa. Jeśli chcesz spróbować skorzystać z pomocy psychiatry, nie potrzebujesz skierowania.

Uzależnienia często wpływają na wiele dziedzin życia człowieka. Najskuteczniejsze zabiegi są kompleksowe. Często mają kilka kroków, które różnią się w zależności od osoby. Kroki te mogą obejmować detoksykację, poradnictwo behawioralne i długoterminową obserwację.

Oto kilka sposobów, w jakie możesz wesprzeć proces zdrowienia przyjaciela lub członka rodziny:

Dowiedz się więcej o uzależnieniu od substancji lub zachowania oraz o leczeniu.

Pozostań zaangażowany, na przykład oferując chodzenie na spotkania z bliskim.

Mów o swoich obawach i wyrażaj zaniepokojenie w przypadku nawrotu choroby.

Chociaż możliwe jest leczenie uzależnienia, w większości przypadków to osoba z uzależnieniem musi chcieć się zmienić, aby powrót do zdrowia był skuteczny.

