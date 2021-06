W tych krajach spożywa się najwięcej alkoholu. Lista

Specjaliści od leczenia uzależnień alarmują, że pijemy za dużo. Lawinowo wzrasta odsetek osób sięgających po alkohol jako sposób na stres czy stałą część rozrywki. Seriws Brainberries zebrał listę krajów, w których spożycie alkoholu wyrażone w litrach na rok jest największe. Mowa tu o czystym alkoholu, a nie litrach napoju z jego dodatkiem. Kto przoduje na podium?

Kraje, w których spożywa się najwięcej alkoholu

Na pierwszej pozycji uplasowała się Mołdawia. Mieszkańcy tego kraju wypijają 15,2 litra czystego alkoholu rocznie. Ponieważ zwykłe piwo zawiera ok. 5%, oznacza to, że przeciętny Mołdawianin wypija ok. 304 litry piwa rocznie. Daje to prawie litr dziennie przy założeniu, że wszyscy w tym kraju piją.

Drugie miejsce na podium zajmuje Litwa. Nasi wschodni sąsiedzi wypijają 15 litrów czystego alkoholu na mieszkańca rocznie. Jest to naprawdę wysoka liczba, a takie ilości prawdopodobnie wywołują negatywne skutki dla zdrowia.

Na trzecim miejscu znalazła się Republika Czeska. Ten kraj znany jest z dobrej jakości piwa, dla spróbowania którego pojawia się w nim mnóstwo turystów. Czesi (oficjalnie) wypijają 14,4 litra czystego alkoholu na mieszkańca rocznie.

Lokatę zaraz poza podium zajmuje Irlandia, której mieszkańcy wypijają 13 litrów czystego alkoholu rocznie. Nie jest to bardzo dziwne zważywszy na to, że irlandzkie święto narodowe – dzień św. Patryka – jest kojarzone ze skosztowaniem zielonego piwa. Kolejno w zestawieniu znalazły się: Niemcy (13,4 litra), Bułgaria (12,7 litra) i Wielka Brytania (11,5 litra).

Czytaj też:

Tych 5 czynników prowadzi do marskości wątroby. Winny jest nie tylko alkohol