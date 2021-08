GIS ostrzega przed nową substancją psychoaktywną. Wywołuje halucynacje, drgawki i wymioty

Jak czytamy na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy na terenie Polski obserwuje się gwałtowny wzrost liczby identyfikacji niebezpiecznej substancji o nazwie MDMB-4en-PINACA. Co się pod nią kryje?

Substancja psychoaktywna MDMB-4en-PINAC

W chemicznym ujęciu jest to dokładnie 3,3-dimetylo-2-(1-(pent-4-en-1-ylo)-1H-indazolo-3-karboksyamido)butanian metylu, syntetycznego kannabinoid (kannabinomimetyk). Znajduje się w wykazie substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych kontrolowanej przez polskie prawo. Jest narkotykiem, za którego wprowadzanie do obrotu, przetwarzanie, posiadanie, przywóz i wywóz nowych substancji grozi kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Jakie skutki wywołuje zażycie MDMB-4en-PINAC?

Narkotyk ten może przybiera postać mieszanek do palenia, proszków, kartoników nasączonych substancją, liquidów do e-papierosa. Ze względu na swoją wysoką moc, MDMB-4en-PINACA może stwarzać wysokie ryzyko poważnych zatruć, które w niektórych przypadkach mogą być śmiertelne. Ponieważ osoby po zażyciu nie zawsze wiedzą, co konkretnie przyjęły, utrudnione jest również niesienie im pomocy medycznej.

Po zażyciu MDMB-4en-PINACA mogą wystąpić:

halucynacje, paranoja, psychoza oraz agresywne i gwałtowne zachowanie,

splątanie, strach, niepokój,

zniekształcone postrzeganie czasu,

nudności, wymioty,

letarg,

zaburzenia motoryki,

zaczerwienienie spojówek oczu,

objawy sercowo-naczyniowe (takie jak nadciśnienie, tachykardia, bradykardia, ból w klatce piersiowej, zawał mięśnia sercowego i udar),

drgawki, konwulsje, utrata przytomności, śpiączka.

