7 sposobów walki ze stanami lękowymi. Optymizm gwarantowany!

„Niepokój pojawia się, gdy przeceniamy prawdopodobieństwo, że wydarzy się coś złego i nie wierzymy, że jesteśmy w stanie poradzić sobie z tym” - poinformowała dr Natalie Dattilo, psycholog kliniczny. Specjaliści podkreślają, że istnieje coś, co nazywa się uprzedzeniem negatywnym, co oznacza, że przywiązujemy wagę do negatywnych informacji zamiast do tych dobrych. To przypomina konieczność przetrwania, gdy pierwsi ludzie polowali na zwierzęta, szukali wody i schronienia. Ciągłe zagrożenie utrzymywało ludzi w trybie walki lub ucieczki.

Z niepokojem warto walczyć

Niepokój jest reakcją fizjologiczną zachodzącą, gdy twój organizm wytwarza dużo adrenaliny i przechodzi w tryb wykrywania zagrożeń. Chociaż lęk może być przesadną reakcją wobec ryzyka, ciało w naturalny sposób stara się zapewnić ci bezpieczeństwo. Mimo to eksperci twierdzą, że to, co może pomóc zmniejszyć niepokój, jest w zasięgu ręki. Wystarczy... żyć bardziej optymistycznie. Jak? Istnieje 7 pomysłów na praktykowanie optymizmu.

Na przykład, gdy sprawy nie układają się dobrze, osoba optymistycznie podchodząca do życia jest bardziej skłonna myśleć, że przeżywa chwilowe niepowodzenie, a nie, że przekreśla to jej całą przyszłość. Choć może się to wydawać nierealistyczne, specjaliści mówią, że optymista dostrzega złe rzeczy w życiu, ale decyduje się nie zajmować nimi za nadto.

