Jaki wpływ na psychikę mężczyzny ma bezrobocie?

Mimo że wiele państw ma dobre statystyki ekonomiczne, współczynniki śmiertelności rosną, a do tego wzrostu przyczyniają się samobójstwa i przedawkowanie narkotyków oraz alkoholu – wówczas jest to tzw. „śmierć z rozpaczy”. Tendencja ta rośnie zwłaszcza w przypadku mężczyzn w średnim wieku i bez wyższego wykształcenia. Kluczowym czynnikiem tego zjawiska jest spadek statusu i płac pracowników o niskich kwalifikacjach przy rosnącej liczbie mężczyzn w średnim wieku po prostu rezygnujących z pracy.

Czytaj także:

Męska depresja – czy objawia się inaczej?

Brak pracy a samopoczucie

Ekonomiści Carol Graham z Brookings Institution i University of Maryland oraz Sergio Pinto z University of Maryland stwierdzili, że tendencje dotyczące złego samopoczucia – szczególnie jeśli chodzi o poczucie braku nadziei – odpowiadają tym, które dotyczą osób przedwcześnie umierających. Mężczyźni spoza grona pracujących mają także swoją reprezentację wśród osób używających opioidów i osób niepełnosprawnych. Ponadto od lat siedemdziesiątych wskaźnik zawieralności małżeństw, aktywności obywatelskiej lub religijnej spadły zwłaszcza w przypadku klasy robotniczej – co po części wiązało się z porzuceniem pracy. Innym czynnikiem jest presja dotycząca konieczności ciężkiej pracy i indywidualnego wysiłku oraz piętno związane z niepracowaniem.

Przykładowo, pomimo elastycznego rynku pracy, Stany Zjednoczone mają jeden z najniższych wskaźników aktywności zawodowej mężczyzn w wieku produktywnym oraz wykazujący tendencję spadkową od 1999 r. Między innymi wzrost liczby miejsc pracy dających niestabilne zatrudnienie i malejące płace z jednej strony oraz wzrost automatyzacji i wykorzystania technologii z drugiej strony przyczyniły się do tak wysokiego wskaźnika porzuceń pracy.

Czytaj także:

Choroba Parkinsona przebiega inaczej u kobiet, niż u mężczyzn

Różne regiony – różne problemy?

Interesujące są także rozbieżności, jeśli chodzi o dobre samopoczucie mężczyzn niepracujących w starszym wieku między regionami i grupami społecznymi. Ubodzy biali zgłaszają o wiele mniej nadziei na przyszłość i więcej stresu niż na przykład biedni Afroamerykanie i Latynosi. W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych i UE, gdzie niezatrudnieni mężczyźni są szczególnie niezadowoleni ze swojego życia, w wielu krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej nie ma zbyt wielu dowodów na to, że przedstawiciele klasy średniej są szczególnie niezadowoleni w porównaniu z innymi grupami w tych samych krajach.

Widząc tendencję do wycofywania się mężczyzn w średnim wieku z pracy, która może ulec pogorszeniu w przyszłości, Graham i Pinto sugerują szereg środków, które mogą przyczynić się do rozwiązania tego problemu. Obejmują one m.in. szkolenia zawodowe dla młodszych pracowników.

Czytaj także:

Mężczyzno, idź na mammografię! Też możesz mieć raka piersi