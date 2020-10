Jedzenie pod wpływem emocji – co mówi o twojej psychice?

Wiele osób od czasu do czasu doświadcza emocjonalnego jedzenia. Może się to przejawiać w zjadaniu paczki chipsów ze stresu lub tabliczki czekolady po ciężkim dniu w pracy. Jednak gdy jedzenie staje się głównym sposobem radzenia sobie z emocjami, może to mieć negatywny wpływ na zdrowie, szczęście i wagę.