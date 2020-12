Naukowcy: Jeżeli zbyt często korzystasz z mediów społecznościowych, możesz mieć depresję

Młode osoby dorosłe, które często korzystają z mediów społecznościowych, są w znacznie wyższym stopniu narażeni na rozwój depresji w ciągu zaledwie sześciu miesięcy. Tak wynika z nowego badania, którego autorem jest dr Brian Primack, dziekan College of Education and Health Professions i profesor zdrowia publicznego na Uniwersytecie Arkansas.

Badani, którzy spędzali „na fejsie” i jemu podobnych witrynach ponad 300 minut dziennie, byli 2,8 raza bardziej narażeni na wystąpienie depresji w ciągu 6 miesięcy niż ci, którzy korzystali z mediów społecznościowych mniej niż 120 minut dziennie

Jajko czy kura?

Primack przyznał, że na podstawie innych dużych badań już ustalono, że depresja i korzystanie z mediów społecznościowych zwykle idą w parze, ale trudno było ustalić, co było pierwsze. To nowe badanie rozwiewa pewne wątpliwości dotyczące tych zagadnień, ponieważ częste i długie korzystanie z mediów społecznościowych doprowadziło do wzrostu wskaźników depresji Jednak depresja towarzysząca uczestnikom od początku badania nie doprowadziła do żadnych zmian w korzystaniu z mediów społecznościowych.

W 2018 roku Primack i jego koledzy z University of Pittsburgh zbadali ponad 1000 dorosłych Amerykanów w wieku od 18 do 30 lat. Wskaźniki depresji badano przy pomocy dziewięciopunktowego kwestionariusza stanu zdrowia pacjenta. Naukowcy pytali uczestników o czas, przez jaki korzystali z mediów społecznościowych. Analizy objęły czynniki demograficzne, takie jak wiek, płeć, rasa, wykształcenie, dochód, stan zatrudnienia.

Media społecznościowe kradną czas

– Jednym z powodów tych odkryć może być to, że korzystanie z mediów społecznościowych zajmuje dużo czasu – powiedział dr Cesar Escobar-Viera, adiunkt psychiatrii na Uniwersytecie w Pittsburghu i współautor badania. – Spędzanie zbyt dużej ilości czasu w mediach społecznościowych może zastąpić tworzenie ważniejszych relacji osobistych, osiąganie celów osobistych lub zawodowych, a nawet cenne przemyślenia.

