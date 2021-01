Dziś pełnia księżyca. Sprawdzamy, jak to zjawisko wpływa na nasz sen

Sen ludzi jest kontrolowany przez rytm dobowy – wewnętrzny zegar, który sygnalizuje chęć zasypiania i pobudki. Na jego działanie wpływ ma głównie tryb życia, ale nie tylko. Również fazy księżyca mają znaczenie przy zasypianiu. Okazuje się, że podczas pełni śpimy mniej i często nie możemy zasnąć.

Badanie na temat snu

W badaniu przeprowadzonym na University of Washington w Seattle wzięło udział 98 osób z trzech różnych społeczności tubylczych. Jedna z nich nie miała dostępu do elektryczności, kolejna tylko do prądu, a ostatnia pełny dostęp do elektryczności. Uczestnicy otrzymali specjalne urządzenia na nadgarstki, które śledziły ich godziny snu w ciągu jednego do dwóch cykli księżycowych. Niezależnie od dostępu do prądu wszyscy poszli spać później i spali mniej w dniach poprzedzających pełnię księżyca.

„Ta zależność może sprawić, że będziemy wykorzystywać księżycowe noce do bezpiecznych zajęć na świeżym powietrzu, takich jak polowania lub łowienie ryb” – powiedział współautor badania Leandro Casiraghi.

Pełnia księżyca a długość snu

Po zebraniu danych od społeczności tubylczych naukowcy porównali je z wynikami 464 studentów z Seattle z innego badania. Odkryto ten sam trend dotyczący faz księżyca. Średnio uczestnicy kładli się spać 30 minut później i spali 50 minut krócej w noce poprzedzające pełnię księżyca. Prof. Horacio de la Iglesia z University of Washington w Seattle zalecił osobom, które mają problemy z zasypianiem unikanie jasnych świateł i ekranów w godzinach wieczornych oraz bycie szczególnie aktywnym przed pełnią księżyca. Dzięki temu lepiej wykorzystamy czas, w którym i tak nie możemy zasnąć.

Fazy księżyca a menstruacja

Naukowcy przeanalizowali związek pomiędzy fazami księżyca i cyklami miesiączkowymi. W wyniku swoich obserwacji wysnuli hipotezę, że w starożytności zarówno cykl menstruacyjny, jak i ludzkie zachowania reprodukcyjne były związane z księżycem. Jednak współczesny styl życia i sztuczne światło w dużej mierze zmieniły tę sytuację. Zdaniem naukowców fakt, że synchronizacja zachodzi tylko sporadycznie, a przebieg cykli menstruacyjnych kobiet jest różny sugeruje, że fazy księżyca nie są silnym czynnikiem wpływającym na miesiączki.

