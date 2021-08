Twój partner jest chorobliwie zazdrosny? Psychiatrzy nazwali to zaburzenie

Zespół Otella, syndrom Otella, kompleks Otella, obłęd alkoholowy – to różne nazwy tego samego zaburzenia psychotycznego, które powoduje pojawienie się patologicznej zazdrości ze strony partnera. Nie ma ona żadnego pokrycia w faktach i jest efektem urojeń osoby chorej. Zespół Otella to poważne zaburzenie, które może doprowadzić do tragicznych zdarzeń.

Patologiczna zazdrość – uczucie, które rujnuje życie…

Zazdrość jest uczuciem, które może zrujnować życie. Choć pojawia się już u małych dzieci w stosunku do rodzeństwa, rówieśników oraz członków rodziny, dotycząc każdego z nas na różnych etapach życia i w różnych sytuacjach, to w większości przypadków nie powoduje poważnych problemów. Zdarza się jednak, że zazdrość zaczyna rządzić naszym życiem, skłaniając do irracjonalnych zachowań.

W kontekście związków partnerskich i małżeńskich możemy mieć do czynienia ze „zdrową” zazdrością, która motywuje do działania i zmiany swojego zachowania w celu np. odzyskania utraconej miłości. Występuje też toksyczna, „chora” zazdrość, która zabija związek, rujnując psychikę nie tylko partnera, ale także doświadczającej tego uczucia osoby.

Zespół Otella – co to jest?

Zespół Otella to zaburzenie psychotyczne, którego czynnikiem wyzwalającym może być m.in. długotrwałe nadużywanie alkoholu, które prowadzi do uzależnienia. Zaburzenie dotyczy przede wszystkim będących w związku mężczyzn, jednak znane są przypadki wystąpienia objawów u kobiet.

Sporadycznie zespół Otella występuje także u seniorów cierpiących na choroby degeneracyjne mózgu. W większości przypadków kompleks Otella ma związek nie tylko z płcią, ale także częstym sięganiem po alkohol oraz związanymi z tym objawami uzależnienia.

Osoba, u której rozwija się zespół Otella, zaczyna odczuwać patologiczną zazdrość o partnerkę, której podłożem są urojenia dotyczące wierności małżeńskiej lub partnerskiej. Osoba chora wizualizuje sobie różne sytuacje, które mają związek ze zdradą, tracąc kontrolę nad rzeczywistością oraz mieszając realne fakty z urojeniami.

Zespół Otella pojawia się najczęściej u alkoholików, jednak może rozwinąć się także u osób, które sięgają po alkohol sporadycznie. Zawsze zaburzenie to związane jest z dużym ryzykiem pojawienia się niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu i życiu osoby podejrzewanej o zdradę oraz jej otoczenia zachowań.

Zespół Otella – objawy

Zespół Otella wiąże się z występowaniem różnego rodzaju objawów. Pojawiają się one stopniowo, utrudniając życie oraz zaburzając normalne funkcjonowanie partnerki osoby chorej. Jednym z pierwszych i najbardziej charakterystycznych objawów zespołu Otella jest przekonanie o niewierności partnerki, które nie ma żadnego pokrycia w faktach. Co więcej, chory mężczyzna jest przekonany, że kobieta ma nie jednego, ale wielu kochanków, a do zdrady dochodzi zawsze, gdy kobieta nie jest pod kontrolą mężczyzny.

Chory mężczyzna obsesyjnie poszukuje dowodów zdrady, kontroluje swoją żonę lub partnerkę, urządza awantury i może przejawiać agresywne zachowania w stosunku do obiektu zazdrości oraz bliskich jej osób, które są płci męskiej. Zespół Otella to złożone zaburzenie psychotyczne, którego podłożem są zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, co sprawia, że niebezpieczne zachowania mogą z czasem się nasilać, prowadząc do rękoczynów i związanej z nimi utraty zdrowia i życia.

Kompleks Otella jest zaburzeniem, które uniemożliwia racjonalną ocenę sytuacji. Sprawia to, że dowodem zdrady może być np. rozmowa telefoniczna, przywitanie się ze znajomym na ulicy lub kupienie przez kobietę nowej bielizny. Spectrum zachowań osoby doświadczającej obłędu alkoholowego jest bardzo szerokie i początkowo trudne do rozpoznania.

W leczeniu zaburzenia powinny wziąć udział obie strony

Zespół Otella prowadzi do irracjonalnych zachowań, które pojawiają się nie tylko na etapie trwania związku, ale także po jego zakończeniu. To m.in. śledzenie, nękanie, obsesyjna kontrola, bezprawne pozbawienie wolności. W przypadku związania się z osobą, która staje się patologicznie zazdrosna, konieczne jest poszukanie pomocy specjalistów.

W leczeniu zespołu Otella powinny uczestniczyć obie strony związku, czyli czujący zazdrość i przekonany o zdradzie partnerki mężczyzna, jak i oskarżana o zdradę kobieta. W przypadku alkoholowego podłoża psychozy, które jest najczęściej spotykaną przyczyną tego zaburzenia psychotycznego, niezbędne jest wsparcie terapeuty uzależnień oraz podjęcie specjalistycznego leczenia psychiatrycznego i odwykowego.

