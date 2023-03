Nietypowe objawy, które wskazują na stres. Sprawdź, czy je znasz

Sprawdź, jakie niecodzienne sygnały może wysyłać twoje ciało, gdy się mocno zestresujesz.

Dzwonienie w uszach a stres

Szumy uszne mogą powstawać na skutek doznania silnego urazu w okolicach głowy i szyi. Zdarza się jednak, że są reakcją organizmu na długotrwałe napięcie. Gdy się mocno zestresujesz, możesz słyszeć rozmaite niepokojące dźwięki, które nie mają żadnego zewnętrznego źródła, na przykład bzyczenie, dzwonienie, buczenie, świst, a nawet ryk. Ich natężenie bywa różne – poczynając od cichych tonów, a na naprawdę głośnym hałasie kończąc.

Fantomowe odczucia

Czujesz wibracje w kieszeni lub w torebce. Wyciągasz komórkę, chcesz odebrać telefon i nagle okazuje się, że… wcale nikt do Ciebie nie dzwonił. Znasz przywołaną sytuację z autopsji? Te fantomowe odczucia nierzadko stanowią pokłosie chronicznego stresu, a także przestymulowania. To stan przeciążenia psychofizycznego. Występuje, gdy do organizmu dociera zbyt wiele rozmaitych bodźców, których układ nerwowy nie jest w stanie przetworzyć. Mózg może Cię również oszukać na wiele innych sposobów i tworzyć złudzenia węchowe lub wzrokowe.

Wysypki skórne na tle nerwowym

Swędzi Cię ciało? Masz wysypkę w różnych dziwnych miejscach, na przykład na klatce piersiowej, brzuchu lub ramionach? Krostki i wykwity nie zawsze muszą być objawem alergii. Nie zapominaj, że stres oddziałuje na układ immunologiczny i osłabia reakcje odpornościowe organizmu, a w efekcie zwiększa ryzyko wystąpienia różnych stanów zapalnych (także w obrębie skóry) oraz nasilenia już istniejących problemów zdrowotnych, takich jak: trądzik czy łuszczyca.

Ziewanie ze zdenerwowania

Organizm w sytuacji stresowej potrzebuje dodatkowych ilości tlenu. W rezultacie zwiększa się liczba uderzeń serca na minutę, a człowiek zaczyna szybciej oddychać i ziewać. Co ciekawe wspomniany odruch sprzyja również rozluźnieniu mięśni i wyciszeniu. Pozwala więc złagodzić skutki odczuwanego napięcia. Przez chwilę mózg zapomina o przykrych doznaniach i koncentruje się wyłącznie na wykonywanej w danym momencie czynności. W rezultacie „głowa” może nieco odpocząć. Ziewanie to błyskawiczny relaks.

Derealizacja jako reakcja na stres

Długotrwałe napięcie nierzadko przyczynia się do powstania dziwnego uczucia „oderwania” od zastanej rzeczywistości. Zniekształceniu ulega postrzeganie czasu i przestrzeni. Zestresowany człowiek ma wrażenie, że śni i ogląda otaczający go świat za szybą. Bodźce ze środowiska zewnętrznego docierają do niego z opóźnieniem. Obraz jest zamglony i niewyraźny.

