Masz cukrzycę? Dodaj do diety te produkty. To prawdziwe superfoods!

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zgłosiło około 34,2 miliona przypadków cukrzycy w swoim raporcie dotyczącym statystyki cukrzycy za 2020 r. Cukrzyca jest stanem chorobowym, który ogranicza zdolność trzustki do wytwarzania lub wykorzystywania insuliny, która jest niezbędna do regulacji poziomu cukru we krwi. Brak insuliny pozbawia komórki i tkanki energii, ostatecznie powodując nieprawidłowe funkcjonowanie tkanek organizmu.

Osoby z cukrzycą typu 1 muszą otrzymywać insulinę przez wstrzyknięcie lub z pompy. Według CDC 1,6 miliona osób w samych Stanach Zjednoczonych ma cukrzycę typu 1. Statystyka obejmuje też 187 000 dzieci. Chociaż mówi się, że cukrzyca typu 1 dotyka więcej dzieci, może zdarzyć się każdemu – w każdym wieku, o jakiejkolwiek masie ciała i pochodzeniu.

Jednak osoby z cukrzycą typu 2 monitorują poziom glukozy we krwi za pomocą odpowiedniego planu posiłków i aktywności fizycznej. Mogą potrzebować leków w różnych dawkach, aby pomóc im kontrolować poziom cukru we krwi. W zależności od stanu insulinę podaje się również osobom z cukrzycą typu 2 w celu przywrócenia normalnego poziomu glukozy we krwi.

Istnieją produkty spożywcze sprzedawane i oznaczane jako zdrowe, co daje ludziom błędne wrażenie na temat ich zdolności do leczenia. W rzeczywistości może to być żywność z dużą ilością witamin, minerałów i przeciwutleniaczy, które umożliwiają normalizację poziomu glukozy we krwi.

Ale oto lista sześciu prawdziwych superfoods, które mogą pomóc przy cukrzycy:

