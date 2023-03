Wizjonerzy Zdrowia 2023

W panelach dyskusyjnych podczas całodniowej konferencji „Wizjonerzy Zdrowia: System ochrony zdrowia w Polsce. Recepta na przyszłość” wzięli udział zarówno ci, którzy podejmują najważniejsze decyzje dla systemu ochrony zdrowia w Polsce: kierownictwo Ministerstwa Zdrowia i NFZ, jak i ci, którzy na zdrowie Polaków mają bezpośredni wpływ: lekarze specjaliści, prezesi towarzystw medycznych i krajowi konsultanci w poszczególnych dziedzinach medycyny. Nie zabrakło oczywiście przedstawicieli pacjentów.

Polacy żyją coraz krócej – przewidywana dalsza długość życia zaczęła maleć jeszcze przed pandemią, a ogólnoświatowa epidemia COVID-19 jeszcze pogłębiła ten trend. „Dokąd zmierzamy, czyli jak wydłużyć życie Polaków: Profilaktyka, opieka koordynowana, innowacje” – zastanawiali się uczestnicy dyskusji z udziałem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, prezesa Agencji Badań Medycznych dr hab. Radosława Sierpińskiego, prezesa NFZ Filipa Nowaka, prof. Przemysława Mitkowskiego, prof. Andrzeja Nowakowskiego, Michała Kępowicza i Krzysztofa Kopcia.

Ponad 1,17 mln Polaków żyje z nowotworami, co roku tę diagnozę słyszy ok. 170 tys. osób w Polsce, a 100 tys. umiera. „Onkologia, hematoonkologia: lokomotywy postępu w medycynie. Przełomy, nadzieje, oczekiwania pacjentów” to temat drugiej debaty, w której uczestniczyli m.in. prof. Tadeusz Pieńkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Rakiem Piersi, prof. Dominik Dytfeld, prezes Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego, duża reprezentacja środowisk pacjentów: Krystyna Wechmann, Irena Rej, Anna Kupiecka, Magdalena Kardynał oraz Mateusz Oczkowski z Ministerstwa Zdrowia.

Choroby sercowo-naczyniowe, choroby nerek, cukrzyca mimo znacznego postępu w diagnozowaniu leczeniu, nadal są najczęstszą przyczyną zgonów Polek i Polaków. Co trzeci Polak jest chory na otyłość, której powikłaniami jest wiele groźnych chorób. Podczas panelu „Choroby cywilizacyjne wciąż wyzwaniem. Choroby serca i nerek, otyłość jako priorytety w polityce lekowej” o tych wyzwaniach dyskutowali m.in. wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, prof. Robert Gil – kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej CMKP w Państwowym Instytucie Badawczym MSWiA i prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prof. Mariusz Wyleżoł, kierownik Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie oraz prof. Piotr Rozentryt z III Katedry i Klinicznego Oddziału Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a także prof. Beata Naumnik z I Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i dr hab. Marta Kałużna-Oleksy, lekarz kardiolog i prezes Stowarzyszenia Pacjentów z Niewydolnością Serca.

Choroby rzadkie wcale nie są takie rzadkie: choruje na nie 8-10 proc. populacji; w Polsce może to być nawet 4 mln osób. O związanych z tymi chorobami problemach dyskutowali uczestnicy panelu: „Wyzwania 2023: Jak realizujemy Plan dla Chorób Rzadkich? Diagnostyka, leczenie, kompleksowa opieka”. W panelu wzięli udział m.in. wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, prof. Sergiusz Jóźwiak, kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. Karina Jahnz-Różyk, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej WIM – PIB w Warszawie, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Alergologii, prof. Wioletta Jarmużek z Centrum Zdrowia Dziecka, prof. Marek Hus z UM w Lublinie oraz Dorota Korycińska (prezes stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska).

Palącym problemem w ochronie zdrowia stają się kadry: Polska ma jeden z najniższych w Europie współczynników zatrudnienia w poszczególnych zawodach medycznych i, co gorsza, coraz więcej mówi się o niekorzystnej strukturze wiekowej w grupach lekarzy i pielęgniarek. Czy jest na to jakaś recepta – zastanawiali się uczestnicy panelu „Kadry w medycynie. Jak zorganizować opiekę koordynowaną nad pacjentem, gdy w Polsce brakuje lekarzy, pielęgniarek, edukatorów zdrowotnych. Czy przełomowe technologie wspomogą lekarzy?”. W dyskusji zabrali głos m.in. wiceminister zdrowia Piotr Bromber, prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM, dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta, Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowie oraz Michał Kępowicz (Philips Polska i Polmed).