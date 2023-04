Nowa lista leków refundowanych uszczupli portfele części Polaków. Kto wyda więcej, a komu uda się zaoszczędzić?

Od 1 maja 2023 roku obowiązywać zacznie nowa lista leków refundowanych. Do wykazu trafiło 111 nowych produktów bądź wskazań. Ale to niejedyne zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia. Spora grupa pacjentów musi się przygotować na podwyżki. I to niemałe. Czego jeszcze można się spodziewać? Sprawdź.

Większość zmian w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych nie będzie dla pacjentów zbyt korzystna. Różnego rodzaju podwyżki obejmą łącznie 610 produktów, z czego aż w 432 przypadkach, wzrost dotyczyć będzie opłat pobieranych od pacjentów. Chorzy zapłacą mniej za 316 preparatów. Złe wieści dla alergików, a kto się ucieszy z nowych zasad refundacji? Największą różnicę w cenie refundowanych leków odczują osoby kupujące lek zawierający wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego. Środek ten jest stosowany w leczeniu schorzeń alergicznych IgE-zależnych, takich jak: alergiczne zapalenie spojówek czy alergiczny nieżyt nosa (katar). Chorzy dopłacą do niego 486 złotych i 30 groszy, czyli o 452,70 złotych więcej niż w marcu 2023 roku. Przed zmianami lek ten kosztował po refundacji jedynie 33 zł i 60 gr. Powody do zadowolenia mają natomiast dorośli pacjenci zmagający się z obrzękiem naczynioruchowym. Zaoszczędzą nawet 196 złotych na jednym preparacie (w porównaniu z poprzednią listą refundacyjną). Znacząco spadną też ceny detaliczne niektórych leków wykorzystywanych w leczeniu akromegalii i guzów neuroendokrynnych żołądkowo-jelitowo-trzustkowych. W grupie bezpłatnych farmaceutyków znajdą się natomiast między innymi leki stosowane w terapii chorób psychicznych i upośledzeń umysłowych, zaburzeń psychotycznych i padaczki (epilepsji). Refundowane innowacyjne leki na opornego chłoniaka Na liście leków refundowanych znalazły się produkty z substancją czynną o nazwie tafasytamab. To innowacyjne preparaty stosowane w leczeniu pacjentów z rozpoznaniem chłoniaka b-komórkowego, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych. Czytaj też:

