Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą? Poradnik dla wczasowiczów

Statystyki policji nie napawają optymizmem. Tylko w ciągu minionego „długiego weekendu” (11-15 sierpnia 2023 roku) odnotowano 20 utonięć. Od początku wakacji śmierć z tego powodu w naszym kraju poniosło aż 137 osób. Często tragedii można było uniknąć. Wystarczyło zachować rozwagę i tak zwany zdrowy rozsądek. Poznaj zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

Uważaj na to, co jesz i pijesz podczas wypoczynku nad wodą

Planujesz wypoczynek nad morzem, jeziorem zalewem czy innym zbiornikiem wodnym? Zwróć szczególną uwagę na to, jakie przekąski i napoje zabierasz ze sobą. Nie powinniśmy wchodzić do wody po dużym, obfitym posiłku. Kąpanie się z pełnym żołądkiem grozi znaczącym pogorszeniem samopoczucia. Mogą pojawić się dolegliwości ze strony układu pokarmowego, na przykład nudności czy wymioty. Poza tym przejedzenie obniża sprawność fizyczną, co zwiększa ryzyko różnych nieszczęśliwych wypadków podczas pływania.

Bezwzględnym przeciwskazaniem do kąpieli w akwenach i zbiornikach wodnych jest spożywanie alkoholu lub innych substancji odurzających. Zaburzają one bowiem naszą percepcję. W rezultacie nie jesteśmy w stanie trafnie ocenić swoich umiejętności pływackich ani zagrożenia związanego na przykład ze zbyt wysokim poziomem wody w danym miejscu. Tracimy instynkt samozachowawczy i mamy większą skłonność do podejmowania nieuzasadnionego ryzyka. Poza tym zaburzenia ulega nasza koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz zdolność logicznego myślenia. Ratownicy ostrzegają, że człowiek pod wpływem alkoholu idzie na dno jak kamień.

Wybieraj tylko sprawdzone i strzeżone kąpieliska

Pływaj wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach. Zrezygnuj z odwiedzania tak zwanych dzikich kąpielisk. Wypoczywaj nad zbiornikami wodnymi, które są strzeżone przez ratowników i stosuj się do panujących tam reguł. Takie kąpieliska rozpoznasz po białej lub zielonej fladze. Pamiętaj o inwestycji w kamizelki ratunkowe, także wtedy, gdy wybierasz odpoczynek na łódce, rowerze wodnym czy kajaku. Zwróć również uwagę na znaki wodne, które wyznaczają strefy wodne:

dla dzieci – boja biała, brodzik o głębokości do 40 centymetrów,

dla dorosłych, którzy nie potrafią pływać – boja czerwona, głębokość wody w danym miejscu nie przekracza 120 centymetrów,

dla dorosłych, którzy umieją pływać – boja żółta, głębokość wody może sięgać nawet 4 metrów.

Nie wchodź też do wody, gdy twoje ciało jest rozgrzane. Możesz doznać szoku termicznego i nagłego skurczu mięśni. Zanim zdecydujesz się na kąpiel, przejdź do zacienionego miejsca i odczekaj 15-20 minut. Powoli przyzwyczajaj się do temperatury wody. Najpierw zanurz dłonie i stopy, ostrożnie schłódź okolice twarzy, karku i klatki piersiowej. Nie pływaj w godzinach wieczornych lub nocnych. Unikaj prądów wstecznych. Zrezygnuj z kąpieli, gdy relaksowi nad wodą nie sprzyjają warunki atmosferyczne (pada deszcz, zbliża się burza).

Unikaj również miejsc mocno nasłonecznionych. Wysokie temperatury powietrza sprzyjają bowiem przegrzaniu organizmu. Zaopatrz się w nakrycie głowy oraz okulary przeciwsłoneczne. Nie zapominaj o odpowiednim nawodnieniu. Miej butelkę wody zawsze przy sobie. Pij małymi łykami, ale często (co kilka lub kilkanaście minut). Warto zwrócić uwagę na fakt, że na udar cieplny są narażone zwłaszcza małe dzieci, seniorzy oraz osoby zmagające się z różnego rodzaju schorzeniami, na przykład cukrzycą czy nadciśnieniem tętniczym.

Chorujesz? Zrezygnuj z kąpieli

Do wody powinny wchodzić wyłącznie osoby zdrowe. Jeśli zmagasz się z jakąś infekcją lub dokuczliwą dolegliwością, przełóż wypoczynek nad wodą na inny termin (kiedy będziesz już w dobrej formie). Osłabiony organizm ma obniżoną sprawność i wydolność. Ponadto przyjmowanie niektórych grup leków może działać podobnie jak alkohol i prowadzić do zaburzeń percepcji (zniekształcać postrzeganie rzeczywistości).

Nie skacz do wody „na główkę”

Warto również przestrzec przed skokami do wody. Na terenie całego kraju dochodzi do wypadków z udziałem młodych ludzi, którzy skakali do wody i uszkodzili rdzeń kręgowy lub złamali kręgosłup. Jeśli decydujemy się na tego typu rekreację, należy wybierać miejsca sprawdzone i dobrze nam znane. Musimy mieć pewność, że na dnie zbiornika nie ma żadnych belek, kamieni, falochronów etc. Nie wolno zapominać o tym, że woda to niebezpieczny żywioł. Każda chwila nieuwagi czy brawury może mieć bardzo groźne konsekwencje. Nierzadko prowadzi do nieodwracalnego uszczerbku na zdrowiu, a w niektórych sytuacjach nawet utraty życia.

Widzisz zagrożenie? Nie bądź obojętny

Jeśli widzisz niewłaściwe zachowania nad wodą, reaguj. Zwracaj wczasowiczom uwagę. Informuj odpowiednie służby. Nie pozostawaj obojętny na to, co dzieje się dookoła. Pamiętaj jednak, by mierzyć siły na zamiary.

„Przebywając nad wodą, zwracajmy uwagę na osoby obok nas, może okazać się, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to niezwłocznie zaalarmujmy służby oraz inne osoby” – czytamy w komunikacie Komendy Głównej Policji.

