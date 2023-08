Szczepionka na RSV dla seniorów już dostępna w Polsce. Kto może z niej skorzystać?

To pierwszy na świecie preparat ochronny przeciwko RSV (syncytialny wirus oddechowy) dla seniorów. Został dopuszczony do obrotu zarówno przez amerykańską Agencję Żywności i Leków, jak i Europejską Agencję Leków. Zanim wydano zgodę, środek został wielokrotnie przebadany pod kątem efektywności bezpieczeństwa. Wg badań, szczepionka wykazuje ogólną skuteczność na poziomie 86,2 proc. i nie wywołuje poważnych skutków ubocznych. Zgłaszane objawy niepożądane w grupie pacjentów, którzy przyjęli szczepionkę, to przede wszystkim dolegliwości bólowe w obrębie mięśni, stawów czy głowy.

Kto powinien się zaszczepić przeciwko RSV?

Szczepionka powstała z myślą o osobach, które ukończyły 60 rok życia. Seniorzy są bowiem najbardziej narażeni na ciężki przebieg zakażenia RSV. Syncytialny wirus oddechowy może doprowadzić do wielu groźnych powikłań w postaci chorób dolnych dróg oddechowych czy zapalenia płuc. Te schorzenia nierzadko bywają śmiertelne.

O zabezpieczeniu się przed zakażeniem powinni pomyśleć przede wszystkim pacjenci zmagający się z przewlekłymi problemami zdrowotnymi, takimi jak cukrzyca, otyłość, nadciśnienie tętnicze, obturacyjna choroba płuc czy niewydolność krążeniowa. Należy pamiętać, że tego typu przypadłości znacznie obniżają reakcje immunologiczne organizmu, a co za tym idzie, zwiększają podatność na infekcje i patogeny. Przed podjęciem decyzji o szczepieniu warto skonsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym lub lekarzem pierwszego kontaktu, by wykluczyć istnienie tymczasowych przeciwwskazań do przyjęcia preparatu (to np. gorączka).

Jak można się zarazić RSV?

Syncytialny wirus oddechowy przenosi się drogą kropelkową. Ryzyko zakażenia zwiększa przebywanie w pobliżu osoby zarażonej, która kicha lub kaszle. Patogen może również bytować na przedmiotach dotykanych przez nosiciela. RSV może rozwijać się w organizmie przez kilka dni, zanim da o sobie znać. Pierwsze objawy infekcji przypominają zwykłe przeziębienie. Pojawia się kaszel, ból gardła i mięśni, katar lub uczucie zatkanego nosa, zmęczenie oraz utrata apetytu. W miarę upływu czasu do wymienionych wyżej symptomów dołączają kolejne – duszności, gorączka, trudności w oddychaniu itp. Do zakażeń dochodzi najczęściej w sezonie jesienno-zimowym.

