Cukrzyca nie musi już odbierać 12 lat życia. „Mamy leki-marzenie, jednak leki to nie wszystko”.

Cukrzyca jest jedną najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych: ze względu na liczne powikłania. Może skrócić życie o 10-14 lat, doprowadzić do zawału serca, udaru mózgu, utraty wzroku, zespołu stopy cukrzycowej. Dziś jest jednak dostępne leczenie, które jest w stanie zatrzymać postęp choroby.

– Mamy leki, dzięki którym nie ma powikłań sercowo-naczyniowych, nefrologicznych, które czynią z pacjentów osoby niepełnosprawne. Dobrze, że jest szersza refundacja tych leków – o to walczyliśmy jako środowisko. Mam nadzieję, że z tym dostępem do nowoczesnych leków będzie jeszcze lepiej – podkreślała Anna Śliwińska.

Nawet najlepsza farmakoterapia jednak nie wystarczy. Konieczne jest też edukacja pacjenta, stosowanie się pacjenta do zaleceń lekarza i zmiana stylu życia. – Już ponad 100 lat temu, gdy została odkryta insulina, lekarze wiedzieli, że tylko wyedukowany pacjent będzie mógł jak najdłużej z cukrzycą żyć. Farmakoterapia jest jak nowoczesny samochód, a edukacja – jak prawo jazdy. Bez samochodu nigdzie nie pojedziemy, ale kierowca bez prawa jazdy nie będzie wiedział, jak kierować – zaznaczyła Anna Śliwińska.

W przypadku cukrzycy ważny jest też zdrowy styl życia to podstawa: właściwy sposób odżywiania, aktywność fizyczna, ale także świadomość pacjenta, w jaki sposób nie tylko posiłek, ale też aktywność fizyczna wpływa na poziomy cukru we krwi.

Niezwykle ważne jest też wczesne postawienie diagnozy, gdyż bez diagnozy i bez leczenia będą w ukryciu rozwijać się powikłania choroby. – Późno zdiagnozowana cukrzyca będzie skracała życie. Dzięki diagnozie można włączyć efektywne leczenie na wcześniejszych etapach: jest wtedy szansa, że pacjent może długo i zdrowo żyć, mimo cukrzycy – podkreślała Anna Śliwińska.

Zaznaczyła również, że Polskie Stowarzyszenie Diabetyków włącza się w prowadzenie kampanii edukacyjnych, skierowanych zarówno do chorych na cukrzycę i ich rodzin, jak do całego społeczeństwa. Materiały do pacjentów mają różnorodną formę, by przykuć ich uwagę. – Edukujemy też bezpośrednio: mamy 330 oddziałów stowarzyszenia, by edukować bezpośrednio, zwłaszcza tam gdzie to jest najbardziej potrzebne. Organizujemy też konferencje ogólnopolskie. Efekty są naprawdę widoczne, nasi pacjenci są naprawdę bardzo dobrze wyedukowani, co mówią nam też lekarze – zaznaczyło Anna Śliwińska.